Pance in Robar ostala praznih rok, Dunajčani so prvaki lige EBEL

Hokejisti moštva iz avstrijske prestolnice Vienna Capitals in celovški KAC so v petek zvečer odigrali še četrto finalno tekmo lige Ebel, razširjenega avstrijskega prvenstva, kjer je v rednem delu igrala tudi ljubljanska Olimpija.

V Celovcu so zmagali Dunajčani s 3:2 in s skupnim izidom 4:0 v zmagah slavili v tem tekmovanju. Prvo tekmo so Dunajčani dobili s 4:1, drugo pa po podaljšku s 5:4, tretjo pa s 7:5. Dunajčani so potrdili prevlado v finalni seriji in ekipo, kjer igrata tudi slovenska reprezentanta Mitja Robar in Žiga Pance, premagali s 3:2. Prav Pance je za Celovčane dosegel zadnji gol v sezoni, ko je v 19. minuti izenačil na 2:2, a je nato Ryan McKiernan v 26. minuti Vienni zagotovil prednost, ki so jo Dunajčani zadržali do konca kljub poskusom domačih, da bi v zadnjih dveh minutah tudi brez vratarja prišli do podaljška.