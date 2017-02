VIDEO: Panterji v končnici do pete zmage v nizu

Florida je v St. Louisu dosegla peto zmago v nizu. (Foto: AP)

Za peto zaporedno zmago Floride je zadel še Jonathan Marchessault, za St. Louis pa Kyle Brodziak. Zadnji, ki so premagali panterje, so bili hokejisti Los Angeles Kings, in sicer 9. februarja, ko je bilo 6:3 za kralje. Od takrat naprej so nanizali same zmage, v St. Louisu pa se je izkazal tudi njihov vratar James Reimer, ki je od 27 strelov le enkrat moral po plošček v mrežo. "Za kakšno sekundo sem se počutil, kot da smo osvojili Stanleyjev pokal. V zadnji tretjini smo pokazali pravi ekipni duh, saj so domačini močno pritisnili proti našim vratom," je po zmagi dejal strelec zmagovitega gola Vincent Trocheck, ki je v zadnjih šestih tekmah vedno dosegel točko. V domači ekipi, za katero je bil to drugi zaporedni poraz po šestih zmagah, se je po poškodbi vrnil Paul Stastny, ki je zadnje štiri tekme izpustil, Alexander Steen pa je odigral svojo osemsto tekmo v ligi NHL. Za manjše presenečenje je na domačem ledu poskrbela Arizona, zadnjeuvrščena ekipa pacifiške skupine, ki je že v prvi tretjini dosegla vse tri gole, potem ko so zadeli Christian Dvorak, Jakob Chychrun in Radim Vrbata. V drugi in tretji tretjini je za goste, ki so v pacifiški skupini tretji, dva gola dosegel Ryan Getzlaf.



Los Angeles Kings slovenskega hokejista Anžeta Kopitarja bodo v noči na sredo gostovali pri Coloradu Avalanche.



Izida:

St. Louis Blues - Florida Panthers 1:2

Arizona Coyotes - Anaheim Ducks 3:2