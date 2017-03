VIDEO: Pingvini doma pokleknili po kazenskih strelih

Pittsburgh Penguinsi so si že pred časom zagotovili nastop v končnici. (Foto: AP)

Za otočane, pri katerih je blestel tudi vratar Jaroslav Halak, je bila zmaga nad pingvini zelo pomembna, saj so z njo prišli do dveh pomembnih točk v boju za končnico NHL. Ta čas so na osmem mestu vzhodne konference.



Na preostalih tekmah so hokejisti Tampe v gosteh pri Detroit Red Wings po podaljšku zmagali z 2:1, Dallas Stars so s 6:1 povozili tretjo ekipo zahoda San Jose Sharks, Anaheim Ducks pa so s 3:1 premagali Winnipeg Jets.



Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja bodo novo tekmo in upanje na končnico odigrali že v noči na nedeljo po srednjeevropskem času, ko v goste prihajajo New York Rangers.



Izidi:

Pittsburgh Penguins - New York Islanders 3:4 (kazenski streli)

Detroit Red Wings - Tampa Bay Lightning 1:2 (podaljšek)

Dallas Stars - San Jose Sharks 6:1

Anaheim Ducks - Winnipeg Jets 3:1