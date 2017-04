Pingvini obrambo Stanleyjevega pokala začeli z zmago

Vratar gostiteljev Marc-Andre Fleury je zbral 31 obramb, pingvini pa bodo na naslednjo tekmo na domačem ledu v lovu na Stanleyjev pokal odšli s prednostjo 1:0 v zmagah. Le pingvini so sicer prvi dan končnice uspeli ubraniti prednost domačega ledu. "Kar nekaj časa je preteklo, od kar sem zadnjič branil. Tako je bil začetek letošnje končnice v znamenju živčnosti, ker nisem pričakoval, da bom branil," je dejal Fleury, ki je tik pred zdajci pred vrati zamenjal 22-letnega Matta Murrayja, ki je med ogrevanjem staknil poškodbo.

Na vseh preostalih štirih tekmah prvega dne končnice prvenstva so se zmag veselila gostujoča moštva. Na vzhodu so New York Rangers z 2:0 na gostovanju premagali Montreal Canadiens in povedli z 1:0. Tudi po zaslugi odlične predstave Šveda Henrika Lundqvista, ki je zaklenil vrata ter ustavil vseh 31 strelov na svoja vrata in desetič v končnici ostal nepremagan. "Vedno smo zaupali vanj in takšno njegovo predstavo, kot jo je prikazal nocoj, smo tudi pričakovali," je ameriškim novinarjem povedal strateg New Yorka Alain Vigneault.

Z zmago so končnico odprli tudi Boston Bruins, ki so z 2:1 premagali Ottawa Senators. Hokejisti Minnesote so v zahodni konferenci na domačem ledu po podaljšku z 1:2 izgubili proti St. Louis Blues. Obračun je odločil Joel Edmundson. Tudi druga tekma zahoda se je končala po podaljšani igri, saj so Edmonton Oilers doma z 2:3 izgubili proti San Jose Sharks. V četrti minuti podaljška je kalifornijsko-kanadski obračun odločil Melker Karlsson.

Pingvini so dobro začeli letošnjo končnico lige NHL. (Foto: AP)

Izidi, končnica, 1. krog:

Vzhod:

Montreal Canadiens - New York Rangers 0:2

(NY Rangers je povedel z 1:0 v zmagah)

Ottawa Senators - Boston Bruins 1:2

(Boston je povedel z 1:0 v zmagah)

Pittsburgh Penguins - Columbus Blue Jackets 3:1

(Pittsburgh je povedel z 1:0 v zmagah)

Zahod:

Minnesota Wild - St. Louis Blues 1:2 (podaljšek)

(St. Louis je povedel z 1:0 v zmagah)

Edmonton Oilers - San Jose Sharks 2:3 (podaljšek)

(San Jose je povedel z 1:0 v zmagah)

* ekipe igrajo na štiri zmage