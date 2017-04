Pingvini razgrajali po prestolnici in tam pustili 'šestico', drama v Ottawi domačim senatorjem

Sidney Crosby je pripravil dva gola, po dvakrat pa sta na drugi tekmi drugega kroga končnice zabila Phil Kessel in Jake Guentzel za visoko zmago Pittsburgh Penguins nad Washington Capitals (6:2) in vodstvo v seriji z 2:0. Ottawa Senators so na drugi sobotni tekmi po dveh podaljških premagali New York Rangers (6:5) in prav tako povedli z 2:0.