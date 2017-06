FOTO in VIDEO: Pittsburgh Penguins ubranili naslov v ligi NHL

Hokejisti Pittsburgh Penguins so ubranili naslov prvaka v ligi NHL, potem ko so šesto tekmo finala proti Nashville Predators v Tennesseeju dobili z 2:0 in v boju na štiri zmage slavili s 4:2. S tem so pingvini postali prva ekipa po Detroit Red Wings v sezoni 1997/98, ki so ubranili zmago v tekmovanju za Stanleyjev pokal.