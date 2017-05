VIDEO: Plenilci dobili živčno tekmo in so le še zmago od napredovanja, NY Rangers znižali proti Ottawi

Nashville je gostil morda celo najbolj "fizično" tekmo te končnice, v kateri so Nashville Predators po prenekaterih, tudi skupinskih pretepanjih, ugnali St. Louis Blues in se na zmago približali napredovanju. Ryan Ellis in James Neal sta se podpisala pod odločilna gola v zadnji tretjini, ko so plenilci povedli z 2:0. Ellis je po strelu Colina Wilsona v mrežo ob igri z igralcem več na ledu pospravil odbitek po dobrih petih minutah igre v sklepni tretjini, ko je bil nemočen tudi pokriti vratar Jake Allen. Neal je nato sedem minut pred koncem prišel do še enega odbitka in iz zapestja s svojim drugim golom letošnje končnice ukanil Allena s poskusom prek njegove roke s palico. Kljub znižanju, za katerega je slabe štiri minute pred iztekom rednega dela poskrbel Joel Edmundson, se Blues niso vrnili. V New Yorku je Mats Zuccarello začel prepričljivo zmago Rangers na tretji tekmi polfinala vzhodne konference z Ottawa Senators. Kanadčani so bili nemočni v Madison Square Gardnu, kjer so Rick Nash, Michael Grabner in Oscar Lindberg po zadetku Zuccarella potrdili izdatno zmago, s katero so rangerji preboleli boleč poraz po podaljšku (5:6) na drugi tekmi v kanadski prestolnici. Vratar Newyorčanov Henrik Lundqvist je ustavil 26 strelov, le enega je mimo njega v mrežo poslal Jean-Gabriel Pageau, junak neverjetnega zadnjega dvoboja v Ottawi, ko je bil natančen kar štirikrat, tudi v podaljšku.

Vratar modrih Jake Allen ustavlja Miikko Salomakija (v rumenem dresu). (Foto: AP)

Izidi:

- VZHOD:

New York Rangers ‒ Ottawa Senators 4:1

Ottawa vodi z 2:1 v zmagah.

- ZAHOD:

Nashville Predators ‒ St. Louis Blues 2:1

Nashville vodi s 3:1 v zmagah.