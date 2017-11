Po tesni zmagi nad Francozi, slovenski hokejisti morali priznati premoč Latvijcem

Turnir v Cergyju blizu Pariza je za povratnika na selektorsko klop Karija Savolainena že zdaj, čeprav je šele november, že eden ključnih testov pred februarskimi olimpijskimi igrami. Prav veliko priložnosti za takšne tekme ne bo več, zato je selektor, ki je po 12 letih proti Franciji prvič spet vodil Slovenijo, v napovedih turnirja opozarjal predvsem na to, da želi videti, s kakšno igro se lahko predstavi Slovenija.

Prvo tekmo je v vratih začel in končal Matija Pintarič, danes sta priložnost dobila še preostala vratarska člana ekipe na turnirju. Večji del tekme je branil Robert Kristan, po enoletni odsotnosti povratnik v izbrano vrsto, ki je ob 13 obrambah dobil en gol, potem pa še Gašper Krošelj (6 obramb, dva prejeta gola). Za razliko do prve tekme s Francozi je bila tokrat predstava precej bolj obrambno naravnana, tako da strelci ne v eni ne v drugi ekipi niso prišli na svoj račun (razmerje strelov 23-19 za zmagovalce).

Začetek je bil sicer spodbuden; Rok Tičar, ki je že na tekmi s Francozi pokazal, da je med najbolj razpoloženimi v tem reprezentančnem premoru, je namreč začetno vodstvo tekmecev izničil in v sedmi minuti izenačil na 1:1.

A ta zadetek je bil prvi in tudi zadnji slovenski. Nadaljevanje je postreglo z več izključitvami na slovenski strani kot na latvijski, na polovici tekme so tako imeli Latvijci dva igralca več na ledu in številčno prednost tudi izkoristili za vodstvo z 2:1, še pred koncem drugega dela pa je nato Arturs Salija povišal na 3:1.

V zadnjem delu so skušali Slovenci priti do ugodnejšega izida, a ni šlo, nazadnje je Savolainen tvegal še z igro brez vratarja ob koncu dvoboja. Takrat pa so Latvijci prišli do še svojega zadnjega zadetka na tekmi ter z golom na nebranjena vrata potrdili zmago za končnih 4:1.

Izid:

Slovenija - Latvija 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)