VIDEO: 'Predatorji' prizadejali nov poraz vodilnemu moštvu zahoda

Najboljša ekipa zahodne konference Vegas Golden Knights je v severnoameriški poklicni hokejski ligi NHL doživela nov poraz. Novinci v tekmovanju za Stanleyjev pokal so tokrat gostovali pri Nashville Predators in izgubili z 0:1. Najbolj se je v vrstah domačih izkazal vratar Juuse Saros, ki je zbral kar 43 obramb in ohranil svojo mrežo nedotaknjeno.

Edini zadetek na tekmi je dosegel Kevin Fiala po osmih minutah igre v zadnji tretjini in izkazalo se je, da je ob blesteči predstavi Sarosa to bilo dovolj za zmago 'predatorjev'. Saros je dosegel svoj tretji tako imenovani 'shutout' v sezoni, skupno pa četrtega v karieri. Nashville je igral prvo tekmo po tednu dni, skupno pa je nanizal tri zaporedne zmage.

Kevin Fiala (22) je bil mož odločitve v dresu Nashville Predators na domačem obračunu proti vodilnemu moštvu zahoda Vegas Golden Knights. (Foto: AP)

Slovenski hokejski as Anže Kopitar je bil z Los Angeles Kings tokrat prost. Naslednja tekma ga čaka v noči na četrtek, ko bo s soigralci v domačem Staples Centru gostil dvakratne zaporedne branilce naslova lige NHL, Pittsburgh Penguins.



Liga NHL, izidi:

Nashville Predators - Vegas Golden Knights 1:0

Toronto Maple Leafs - St. Louis Blues 1:2* (po podaljšku)

New York Rangers - Philadelphia Flyers 5:1

New York Islanders - New Jersey Devils 1:4

Detroit Red Wings - Dallas Stars 2:4

Arizona Coyotes - San Jose Sharks 2:3* (po kazenskih strelih)