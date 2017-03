Presenečenja ni bilo, Playboy Slavija vseeno drago prodala kožo Olimpiji

Zeleno-beli so potrdili vlogo favoritov. (Foto: Damjan Žibert)

Potem ko so v začetku tedna na domačem ledu naredili prvi korak v finale z zanesljivo zmago 5:0, so ljubljanski hokejisti vnovič potrdili status favorita v mestnem obračunu in Založane premagali še v gosteh. Tokrat pa je bil izid bolj tesen, 2:1. Olimpija je v četrtfinalu DP izločila Maribor, Slavija pa prav tako v dveh tekmah kranjski Triglav. Tako kot lani sta se za vstop v finale na svojem delu tekmovanja na izpadanje pomerili ljubljanski ekipi. Zmaji že lani niso imeli težav z ekipo iz Zaloga, v dveh tekmah so zmagali s 3:0 in 8:1, letos pa so predstavo ponovili in zmagali s 5:0 in 2:1. V petek je bil razplet podoben kot v Tivoliju, le golov je bilo manj. Gostje so povedli že v prvi minuti z golom Mihe Zajca, a so nato pri zaostanku z 0:2 (gol Krištofa Potočnika v 30. minuti) domači vzpostavili ravnotežje. Na polovici tekme je Olimpija prednost povečala, za bolj zanimivo nadaljevanje pa je poskrbel Nik Truden, ki je v začetku zadnjega dela s kazenskim strelom znižal na 1:2. Minimalno prednost pa so gostje tudi ob poskusu domačih zadnje pol minute brez vratarja Jureta Pavliča znali zadržati do konca in se uvrstili v finale.

Tekmeci branilcev naslova v velikem finalu DP bodo bržčas Jeseničani. A do potrditve pričakovanega derbija v boju za lovoriko najboljšega v Sloveniji bodo morali hokejisti v zelenem še počakati - v drugem polfinalu sta namreč ekipi šele pri eni odigrani tekmi. Zaradi obveznosti jeseniške zasedbe v alpski ligi, kjer igra v polfinalu, so v dogovoru s tekmeci in krovno zvezo HZS povratni polfinalni obračun v Celju prestavili na naslednji teden, termin za zdaj še ni znan. Prvo tekmo so z 11:3 dobili železarji. Prav tako pa je odprt tudi terminski načrt finala državnega prvenstva.

Izidi, polfinale:

- prvi tekmi:

Olimpija ‒ Playboy Slavija 5:0 (2:0, 2:0, 1:0)

Sij Acroni Jesenice ‒ ECE Celje 11:3 (1:1, 3:1, 7:1)

- druga tekma:

Playboy Slavija ‒ *Olimpija 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)

Truden 42.; Zajc 1., Potočnik 30.

ECE Celje ‒ Sij Acroni Jesenice (prestavljeno)