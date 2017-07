Price bo pri Montrealu zaslužil deset milijonov dolarjev na leto

Carey Price (Foto: Reuters)

Po končani sezoni 2017/18 bi 29-letni kanadski vratar Carey Price postal prost igralec, njegov dosedanji klub pa je izkoristil možnost predčasnega podaljšanja pogodbe že drugi dan, ko je to po pravilih lige lahko storil. Nova pogodba se bo začela v sezoni 2018/19, iztekla se bo v sezoni 2025/26. Vratar, ki bo čez dva meseca dopolnil 30 let, po sedanji pogodbi zasluži 6,5 milijona dolarjev na leto. Z novo pogodbo bo postal tudi najbolje plačani vratar v ligi, doslej je bil to Šved Henrik Lundqvist pri New York Rangers, ki je imel povprečno letno vrednost pogodbe 8,5 milijona dolarjev. Vseh svojih dosedanjih 509 tekem je Price v NHL odigral za Montreal, z 270 zmagami pa je tretji na večni klubski lestvici, več sta jih zbrala le Patrick Roy (289) in Jacques Plante (314).

V bogati karieri je Price že dobil številna priznanja, leta 2015 nagrado Hart za najkoristnejšega igralca lige NHL, v istem letu pa tudi nagrado Vezina za najboljšega vratarja. Z reprezentanco Kanade je Price leta 2014 zmagal na OI v Sočiju, leta 2016 pa na svetovnem prvenstvu.