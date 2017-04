Prvaki na krilih 'prvega pingvina' Crosbyja povedli z 2:0, St. Louis do drugega 'break' ploščka proti Minnesoti

Sidney Crosby je ob drugi zmagi Pittsburgha v prvem krogu končnice prispeval tri točke (gol in dve podaji). (Foto: AP)

St. Louis se je v St. Paulu na gostovanju pri Minnesoti veselil zmage z 2:1. Goste je v vodstvo popeljal Joel Edmundson v 24. minuti, v 38. pa je Zach Parise izkoristil številčno prednost in izenačil na 1:1. Ekipi sta bili blizu podaljšku, tekmo pa je dobri dve minuti pred koncem v korist gostov odločil Jaden Schwartz. Na drugi tekmi zahodne konference je Edmonton odpravil San Jose z 2:0 in poravnal izid v zmagah na 1:1. Najbolj zanimivo je, da je Edmonton oba gola dosegel z igralcem manj na ledu. Najprej je goste v 21. minuti presenetil Zach Kassian, v 51. minuti pa še Connor McDavid.

Pittsburgh je Columbus odpravil s 4:1, vnovič pa je blestel zvezdnik Sidney Crosby, ki je dosegel uvodni gol na tekmi, nato pa prispeval podaji za 2:1 in 3:1, s čimer je bil zmagovalec znan. Pomembno zmago si je priboril Montreal, ki je v podaljšku s 4:3 premagal New York Rangers in izid v zmagah poravnal na 1:1. Bliže drugi zmagi je bil New York, a je Čeh Tomaš Plekanec 18 sekund pred koncem izenačil na 3:3 in domačim v Bell centru zagotovil podaljšek. Tekmo je šele po dobrih 18 minutah podaljška odločil Rus Aleksander Radulov, ki se je pred tem dvakrat vpisal med podajalce, tudi pri golu za izenačenje na 3:3.

Izidi: končnica, 1. krog:

VZHOD:

Pittsburgh Penguins - Columbus Blue Jackets 4:1

- Pittsburgh vodi z 2:0 v zmagah



Montreal Canadiens - New York Rangers 4:3*

- izid v zmagah je izenačen na 1:1

ZAHOD:

Minnesota Wild - St. Louis Blues 1:2

- St. Louis vodi z 2:0 v zmagah



Edmonton Oilers - San Jose Sharks 2:0

- izid v zmagah je izenačen na 1:1

*po podaljšku