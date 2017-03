VIDEO: Prvaki s sedmico napolnili mrežo Winnipega, olimpijske igre za igralce v ligi pod resnim vprašajem?

Moštvo Pittsburgha je prišlo 41. zmage v sezono, s katero so tretji v vzhodni konferenci. (Foto: AP)

Čeh David Krejči in Brad Marchand sta v Bostonu za sedmo ekipo vzhodnega dela lige dosegla vsak po dva gola, prvi je imel ob tem še asistenco, Drew Stafford in David Pastrnak sta imela po gol in podajo, Zdeno Chara pa dve asistenci. V Winnipegu je bilo zelo razburljivo že v prvi tretjini, ko je padlo pet golov, gledalci so videli dva pretepa in izključitev Tobyja Enstroma. Že sredi druge tretjine so domači zamenjali vratarja Connorja Hellebuycka, ki je prejel pet golov po petnajstih strelih gostov. Rus Jevgenij Malkin je zadel dvakrat, prvič za izenačenje na 2:2 v 12. minuti, ko je dosegel trideseti gol v sezoni. Nick Bonino je za zmagovalce dodal tri gole, preostale sta vpisala Justin Schultz in Jake Guentzel, za domače, ki so na lestvici takoj za Los Angelesom, pa so bili uspešni Shawn Matthias, Nikolaj Ehlers, Dustin Byfuglien in Marko Dano. Ottawa je po pričakovanjih odpravila Dallas. Za senatorje, ki so zmagali četrtič v nizu, so po gol in podajo vpisali Cody Ceci, Viktor Stalberg in Fredrik Claesson, Craig Anderson pa je zbral 35 obramb in se s 146 zmagami v dresu Ottawe na prvem mestu večne lestvice kluba izenačil s Patrickom Lalimejem.

Komisar lige NHL Gary Bettman je po srečanju z vodji ekip v Boca Ratonu na Floridi dejal, da se najmočnejša hokejska liga na svetu osredotoča na pripravo koledarja nove sezone 2017/18, v katerem pa ni predviden premor zaradi olimpijskih iger v južnokorejskem Pyeongchangu. Obenem vodstvo lige pušča možnost za dogovor. Bettman, ki vodi NHL od leta 1993, je pojasnil, da niso predvideni tudi nobeni sestanki z Mednarodnim olimpijskim komitejem, Mednarodno hokejsko zvezo ali sindikatom igralcev. "Popolnoma nič novega ni v tej zadevi ... Če se bo kaj dramatičnega zgodilo, bomo o tem razpravljali, toda sedaj nimamo nobenega dogovora," je pojasnil Bettman. Hokejisti NHL so nastopili na vseh zimskih OI vse od Nagana 1998, zaradi česar je moralo vodstvo lige NHL na vsake štiri leta močno spremeniti koledar tekem v NHL.

Izidi:

Boston Bruins - Detroit Red Wings 6:1

Dallas Stars - Ottawa Senators 2:5

Winnipeg Jets - Pittsburgh Penguins 4:7