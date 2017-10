Prvi pravi poraz Kopitarja, s tekmo več od Vegasa kralji ostajajo na prvem mestu zahodne konference

Kopitar se tokrat ni vpisal med strelce ali podajalce. (Foto: AP)

Kralji so tako prekinili niz štirih zmag in zgolj izenačili najboljši začetek sezone v zgodovini kluba. Na uvodnih sedmih tekmah so namreč osvojili trinajst točk, šestkrat so zmagali in enkrat izgubili po podaljšku. Anže Kopitar, ki je v novi sezoni dosegel že šest zadetkov in ostaja med desetimi najboljšimi igralci lige NHL, bo s soigralci nadaljeval kanadsko turnejo z gostovanji v Ottawi in Montrealu, na poti domov pa se bo ustavil še v Bostonu.

"Začetke tekme je bil takšen, kot smo si želeli, toda v prvi tretjini nismo izkoristili priložnosti. Menim pa, da smo pokazali prave poteze. Prvi 'power play' je bil dober, plošček se je dobro pomikal. Imeli smo priložnosti v igri pet na pet, toda ploščka nismo spravili v gol. Prišli so do gola, ki je spremenil potek tekme. Prva tretjina je bila dobra, nismo pa je unovčili," je po obračunu razmišljal Kopitar. Kralji so v prvi tretjini proti golu Toronta sprožili 17 strelov, kanadski tekmeci 10, toda en plošček so spravili za hrbet Jonathana Quicka, strelec je bil Matt Martin.

Tyler Bozak je v 35. minuti povišal na 2:0, 58 sekund kasneje je Adrian Kempe znižal. Toda Patrick Marleau je na uvodu tretje tretjine Toronto spet oddaljil. Trevor Lewis je v 53. minuti omilil poraz. Frederik Andersen je pri Torontu zbral 36 obramb.

Pri Torontu se je z dvema podajama izkazal Mitch Marner, ki je bil najboljši igralec ekipe na srečanju s kralji. "Po nekaj tekmah skupaj začenjamo razumeti, kaj si želi Mitch, kaj skuša narediti in želimo spraviti plošček do njega čim hitreje, mu najti nekaj prostora, ker dobro gradi igro. Je eden najboljših organizatorjev igre v lige," je o njem dejal Martin.

Kralji kljub porazu ostajajo na prvem mestu zahodne konference lige NHL, a imajo ob tem tekmo več kot zasedba Vegas Golden Knights.

Toronto je nazadnje na uvodnih devetih tekmah sedemkrat zmagal v sezoni 1993/94, sicer pa komaj sedmič v zgodovini franšize. V noči na torek je bila v ligi NHL še ena tekma. San Jose je v gosteh s 4:1 premagal New York Rangers. Martin Jones je ustavil 33 strelov domače ekipe, premagal ga je zgolj Mika Zibanejad, ki pa je dosegel le častni zadetek po zaostanku njegove ekipe z 0:4. Za San Jose je Logan Couture prispeval gol in podajo, zadeli so še Tim Heed, Joonas Donskoi in Melker Karlsson.

Izidi:

Toronto Meaple Leafs - Los Angeles Kings 3:2

(Anže Kopitar 12:22 v sodniških metih v 22:46 minutah za Kings)

New York Rangers - San Jose Sharks 1:4