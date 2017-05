VIDEO: Rački še drugič končali v zobeh plenilcev, Nashville po zaslugi Josija spet vodi

Hokejisti moštva Nashville Predators so v tretji tekmi finala zahodne konference severnoameriške lige NHL v domači dvorani premagali Anaheim Ducks z 2:1 in v dvoboju na štiri zmage prav tako povedli z 2:1. Četrta tekma v Nashvillu bo na sporedu v četrtek, nato se serija seli v Kalifornijo. Tekmo je v 58. minuti ob igralcu več na ledu odločil Roman Josi. Pred tem je v drugi tretjini za Anaheim vodilni zadetek dosegel Corey Perry (36.), v tretjem delu je izenačil Filip Forsberg (44.). "Vedeli smo, da je le vprašanje časa, kdaj bomo dosegli gol ali dva. To je bila ena naših najboljših predstav v končnici," je po tekmi v Bridgestone Areni povedal igralec plenilcev Ryan Ellis in s tem potrdil statistiko tekme, ki je bila močno v prid Nashvilla. Ekipa iz mesta countryja je bila v razmerju strelov na gol kar s 40:20 boljša od hokejistov iz Anaheima.

Branilec račkov Hampus Lindholm se je pred vrati prerival s Harryjem Zolnierczykom in vratarjem Johnom Gibsonom ob strelu domačega centra Coltona Sissonsa. (Foto: AP)

Izid:

- zahod, finale:

Nashville Predators ‒ Anaheim Ducks 2:1

(Nashville vodi z 2:1 v zmagah)