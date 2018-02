Poškodba Muršaka naslednji udarec za poklapane rise? 'Upam, da bo zapestje zdržalo ...'

Slovenski hokejski reprezentanci se za las ni uspelo prebiti v četrtfinale, zaradi razpleta tekme z Norvežani, ki so bili večji del torkove tekme v podrejenem položaju, pa je ostal tudi kanček grenkega priokusa. Prav na dan zadnjega dvoboja z Norveško je sicer po slovenskem hokejskem taboru udarila novica o dopinškem prekršku Žige Jegliča. Ogorčenje navijačev zaradi malomarnosti oziroma načina, kako so v slovenskem taboru spregledali medicinsko izjemo za zdravilo, je bilo veliko, toliko bolj po tem, ko brez člana ene od udarnih napadalnih trojk risom ni uspelo ujeti norveškega plena.

Hokejisti slovenske izbrane vrste po koncu tekme z Norvežani, ki jih zdaj čaka tekma z olimpijskimi športniki Rusije. (Foto: Stanko Gruden/STA)

A samo dogajanje na ledu je bilo dobro. Sočija 2014, kjer se je pot končala v četrtfinalu, izbranci selektorja Karija Savolainena sicer niso ponovili. Ni pa veliko manjkalo. V boju za uvrstitev med osem so bili zelo blizu, še nikoli niso tako dobro igrali proti Norveški. Kanček sreče (če bi namesto dveh vratnic zadeli mrežo) in morda bolj učinkovita igra v večjem obdobju tekme, ko so tekmece dobro stisnili pred njihov gol, bi morda pomenili, da bi se danes Slovenci v dvorani Gangneung drugič na igrah pomerili z ruskimi olimpijskimi športniki.

Moramo biti ponosni na ta dosežek

Toda zasukalo se je drugače, poraz z 1:2 po podaljšku pa pomeni, da bodo Slovenci še pred koncem turnirja pospravili kovčke in se vrnili h klubskim izzivom.

"V tem trenutku je težko najti samozavest. A ko bomo stvari prespali in pogledali te tekme, mislim, da bo lahko vsak, ki je bil v tej garderobi in bil zraven, lahko ponosen na ta turnir. Moramo dvigniti glave gor in biti ponosni na to," je po koncu tekmovanj razmišljal eden najizkušenejših na igrah Marcel Rodman, ki je imel tudi vlogo enega od pomočnikov kapetana Jana Muršaka.

Razočaranje na ledu: Jan Urbas, strelec edinega gola na tekmi z Norveško, je obležal po dramatičnem razpletu podaljška. (Foto: Stanko Gruden/STA)

Savolainen: Tekma ves čas izenačena

"Zelo močni so bili na začetku tretje tretjine, pritisnili so, a smo se vrnili in spet zaigrali našo igro in imeli svoje priložnosti. Morda so v tem elementu Norvežani malo močnejši in izkušenejši kot mi. A lahko rečem, da je bila tekma ves čas precej izenačena," pa je zadnjo tekmo in konec OI pospremil selektor Kari Savolainen.

"V podaljšku ne bi ničesar spreminjal. Težko je, veš, da moraš zadeti, da boš prišel naprej. Ni lahka naloga, tudi igralcem ne morem ničesar očitati," ni našel slabih strani na zadnjem dvoboju. Pred OI so imeli on in igralci malo časa za priprave. Drugače bo pred aprilskim svetovnim prvenstvom.

Zadovoljen z rezultati, razen na tekmi z Rusijo

"Zdaj bomo imeli malo več časa za priprave, pred OI je bilo tega časa res malo, pred SP pa vem, da se bomo lahko pripravili," pravi finski strateg in videno na olimpijskih igrah ocenil z naslednjimi besedami:

"Zadovoljen sem z rezultati, razen na tej tekmi z Rusijo. Imeli smo tri tekme v štirih dneh, pa zdaj še eno. A je ekipa zdržala, ritem je bil hud. Fantje so zdržali, zadovoljen sem z načinom, kako so se odzvali."

Muršak je ob odsotnosti Anžeta Kopitarja vzorno vodil posadko Slovenije. (Foto: AP)

Muršak: Dobra igra je najbolj pomembna

Kapetan Muršak pa je prepričan, da so Slovenci pokazali veliko. Izrazil je ponos, da je bil kapetan takšnega moštva na OI.

"Seveda boli, ampak če bi nam kdo pred igrami ponudil dve zmagi, dva poraza, bi takoj sprejeli. Veseli me, da smo pokazali dobro igro, da smo se borili kot ekipa. Seveda bi bilo lepo, če bi se uvrstili v četrtfinale, a igrali smo lepo, igrali smo za Slovenijo. Upam, da bomo tudi kdaj v prihodnosti še prikazali tako dobro igro," je po tesnem porazu razmišljal Muršak, ki je bil tudi sicer, ne le kot kapetan, v eni glavnih vlog v ekipi s tremi goli in tremi podajami. Po čem si bo kapetan zapomnil Pjongčang?

"Da smo premagali Američane, Slovake, da smo izgubili z Norvežani v podaljšku ... a smo tudi pokazali dobro igro, to je najbolj pomembno. Tudi če bi vse izgubili in pokazali takšno igro, bi bilo lahko zadovoljni. Nikogar se nismo ustrašili, tudi Rusov ne, z vsemi ostalimi pa smo bili enakovredni," je črto pod igre potegnil Muršak.

Bilo mi je v čast

O tem, zakaj je Slovenija tako uspešna na OI, na SP pa ima velikokrat težave, pa meni: "Mislim, da je velika razlika, da smo zdaj v polnem pogonu. Pred SP velikokrat naši igralci končajo sezono že v začetku marca ali konec februarja in v dveh mesecih priprav je težko ohraniti ritem. To je največja razlika. Zdaj smo vsi v pogonu, olimpijske igre pa so na vsaka štiri leta, mogoče je zato še malo več energije. Pa na olimpijskih igrah je najmanj pritiska, ker se najmanj pričakuje od nas. Tu smo, da igramo, uživamo in če stvari stečejo, lahko presenetimo kateregakoli tekmeca."

Kapetan še ne ve, če bo lahko igral tudi na spomladanskem svetovnem drugoligaškem prvenstvu v Budimpešti, kjer bodo Slovenci lovili vrnitev med elito. Vzrok je ne do konca zaceljena poškodba zapestja, zaradi katere bo morda moral na operacijo.

"Zapestje je kakšen dan v redu, kakšen dan ne. Upam, da bo zdržalo do konca sezone, vsekakor pa ni tako, kot bi moralo biti. Vedno rad zastopam Slovenijo, a se zdaj s poškodbo borim že dolgo časa. Če bo v redu, tako kot tu, bom igral, sicer pa bom izbral operacijo pred prvenstvom," o svojem zdravstvenem stanju pravi Muršak.

Poudaril pa je, da je izjemno užival v vlogi kapetana na OI - a izpostavil, da so vsi igralci prispevali svoj del: "Biti kapetan ekipe, ki igra tako, ki se bori, je užitek. A nisem samo jaz kapetan. Vsi smo ekipa in jaz kot kapetan lahko govorim karkoli, a če ekipa ne stopi skupaj, ne bo delovalo. Vendar letos je vse tako, kot je treba, vse je delovalo, kot mora. Užival sem, da sem bil kapetan te ekipe. Bilo mi je v čast, da sem lahko bil kapetan slovenske reprezentance na olimpijskih igrah."