Risi še drugič vzeli 'mero' Madžarom

Prijateljska tekma z Madžarsko je bila tretja od šestih predvidenih za slovenske hokejiste, za Madžare pa že zadnji test pred bližnjim prvenstvom Divizije 1, ki se začne v Ukrajini. Slovenija bo SP začela 6. maja, tako da jo do pravih tekem loči še nekaj napornih priprav in testne tekme.

Že v napovedih pred tekmo je slovenski selektor Nik Zupančič napovedal, da ga seveda zanima samo slovenska igra, rezultat v tem trenutku ni pomemben, je pa izpostavil dvig slovenske igre, ki ga je opazil že na sobotnem dvoboju s Kazahstanom, kjer je nekoliko šepala le učinkovitost. Takrat je že naredil prvi rez in se zahvalil četrtemu vratarju na pripravah Andreju Hočevarju ter Niku Simšiču; pri ostalih igralcih je zdaj še nekaj manjših poškodb. Član prvega napada Roberta Sabolič je sicer potoval z ekipo, a je vedel, da še ne bo igral, prvi nastop naj bi pred SP dočakal proti Italiji. Roku Tičarju in Žigi Jegliču se je tako danes v prvem napadu pridružil Žiga Pance; v postavi pa je bilo tudi osem branilcev, zato na Madžarsko nista potovala Andrej Tavželj in Sabahudin Kovačevič, manjši poškodbi sta celila David Rodman in Boštjan Goličič.

Slovenija je tudi na drugi prijateljski tekmi premagala Madžarsko. (Foto: Damjan Žibert)

Tako kot že na prejšnjih tekmah je selektor tudi tokrat razdelil vratarske naloge na polovico. Začel je Gašper Krošelj, po 30. minuti ga je zamenjal Luka Gračnar. Na ledu so Slovenci pokazali vsaj za stopnjo ali dve boljšo predstavo kot prejšnji teden v Celju, ko so na svoji prvi pripravljalni tekmi dolgo trli Madžare in na koncu tesno zmagali (2:1).

Danes je s hitrim zadetkom že v drugi minuti Anže Kuralt napovedal, da bo zgodba drugačna. V prvi tretjini sicer še ni bilo veliko zadetkov, v slovenski mreži nobenega, v madžarski pa tudi ne več, čeprav so imeli Slovenci še nekaj priložnosti. Nadaljevanje pa je bilo tudi veliko bolj učinkovito. Slovenci so najprej sicer prejeli gol, ko so gostitelji takoj na začetku izenačili, vendar so bili izbranci Zupančiča kmalu spet v naletu. Najprej je za novo vodstvo poskrbel Miha Verlič. Dokončno je bilo jasno, da bo Slovenija zmagala v le minuti po polovici tekme.

Gostitelji so se pred tem s prekrški reševali pred slovenskim pritiskom, imeli so dva igralca manj, ko pa se je eden od kaznovanih že vrnil, je Aleš Krajnc neubranljivo meril. Minuto zatem pa je, že ob izenačenih močeh, Kuralt s svojim drugim golom na tekmi poskrbel za trdnih 4:1. Zmaga ni bila ogrožena niti v zadnjem delu, čeprav so ga Madžari dobili z 2:1. A znižanje na 3:5 jim je uspelo le pet sekund pred koncem, ko so kozmetično popravili izid, pred tem je peti gol za precej bolj učinkovite Slovence kot na prvem medsebojnem obračunu prispeval Tičar. Za najboljšega igralca je bil pri Sloveniji izbran Kuralt.

Naslednja tekma čaka Slovence v nedeljo v južnotirolskem Neumarktu, kjer bo njena tekmica Italija. Konec meseca pa gredo Slovenci pred SP v Parizu še na krajšo turnejo v St. Peterburg, kjer bodo igrali še s selekcijo Rusije in z Norveško.

Izid:

Madžarska - Slovenija 3:5 (0:1, 1:3, 2:1)

0:1 Kuralt (2.), 1:1 Gallo (Koger, Erdely, 22.), 1:2 Verlič (Urbas, 24.), 1:3 Kranjc (33.), 1:4 Kuralt (34.), 2:4 Gallo (Bodo, Koger, 46.), 2:5 Tičar (Gregorc, Pance, 55.), 3:5 Erdely (Magosi, 60.).