Risi na Bledu začenjajo s pripravami za svetovno prvenstvo elitne skupine

Vseh hokejistov, ki jih selektor Nik Zupančič namerava povabiti na najpomembnejši zbor v sezoni še nima na voljo, reprezentanti se bodo pripravam priključevali, ko bodo končali klubske obveznosti. Ledena dvorana na Bledu bo bazna postaja slovenske izbrane vrste; priprave bodo potekale tudi na Jesenicah. Prvi trening bodo opravili v ponedeljek dopoldne na Bledu.

Risi se bodo do odhoda na svetovno prvenstvo, ki bo od 5. do 21. maja potekalo v Parizu in Kölnu, pripravljali na Bledu in Jesenicah, odigrali pa bodo tudi vsaj šest pripravljalnih tekem. Prvo z Madžarsko 11. aprila v Celju, s Kazahstanom 15. aprila v Ljubljani, še eno z Madžarsko 18. aprila v Budimpešti in z Italijo 23. aprila v južnotirolskem Neumarktu; od 25. aprila do 2. maja pa Slovence čaka še pripravljalni turnir z rusko mlado selekcijo v Sankt Peterburgu.

Nik Zupančič (Foto: Damjan Žibert)

Reprezentančni seznam:

vratarji: Gašper Krošelj (AIK), Luka Gračnar (Red Bull Salzburg), Matija Pintarič (Lyon), Andrej Hočevar (Epinal);



branilci: Klemen Pretnar (Junost Minsk), Sabahudin Kovačevič (Junost Minsk), Aleš Kranjc (Bad Nauheim), Andrej Tavželj (Angers), Matic Podlipnik (LHC Lyon), Miha Štebih (Frydek-Mistek), Jurij Repe (Kladno);



napadalci: Rok Tičar (Avtomobilist Jekaterinburg), Jan Muršak (CSKA Moskva), Robert Sabolič (Admiral Vladivostok), Žiga Jeglič (Slovan Bratislava), David Rodman, Boštjan Goličič, Anže Kuralt (vsi Grenoble), Ken Ograjenšek (Graz 99ers), Jan Urbas, Miha Verlič (oba VSV Beljak), Nik Pem (Heilbronner Falken), Andrej Hebar (Ujpesti TE), Nik Simšič (Södertälje SK J20), Gregor Koblar (Lyon);