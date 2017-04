Risi na predzadnji tekmi pred 'misijo Francija' v mrežo Norvežanov odvrgli 'petardo'

Risi uspešno nadaljuje priprave na svetovno prvenstvo elitne skupine, ki bo potekalo v Franciji. (Foto: Damjan Žibert)

Slovenska hokejska reprezentanca je na predzadnji tekmi v pripravah na bližnje svetovno prvenstvo elitne skupine premagala Norveško s 5:3. Za Slovenjo so na prijateljskem turnirju v ruskem St. Peterburgu zadeli Aleš Mušič, Robert Sabolič, Žiga Pance, Anže Kuralt in Jan Muršak. Slovenci se bodo v zadnjem testu pred SP, ki se bo začelo 5. maja, v soboto v tem ruskem mestu pomerili še s selekcijo Rusije. Na turnirju v St. Peterburgu so v prvem krogu v četrtem Rusi premagali Norvežane z 8:2.

Izid:

Slovenija - Norveška 5:3 (1:0, 3:0, 1:3)