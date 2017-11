Risi na turnirju evropskega izziva po Latviji klonili še pred Belorusi

Test pred olimpijskimi igrami in prvi tekmovalni izziv novega selektorja Karija Savolainena se je končal z drugim porazom na turnirju v bližini Pariza in končnim tretjim mestom. Prvi so bili Latvijci, drugi Belorusi, četrti pa Francozi. Slovenija je v prvem krogu premagala Francijo po podaljšku s 3:2, v drugem pa izgubila z Latvijo z 1:4.

V uvodu je začetno belorusko vodstvo izničil Jan Urbas, ki je izkoristil že prvi slovenski "power-play" na tekmi. V tem elementu so bili uspešni tudi Belorusi pri vodilnem zadetku, pozneje pa so ob izenačenih močeh na ledu šest minut pred koncem uvodnega dela vodstvo povišali.

Tudi naslednji zadetek je padel ob razmerju 5-4, spet pa so bili v prednosti slovenski tekmeci. A le do polovice tekme, potem pa je Sabahudin Kovačevič znova izkoristil igralca več na ledu in že po nekaj sekundah takšne prednosti je Slovenija znižala na 2:3.

Za povratnika na klop risov Karija Savolainena je to drugi zaporedni poraz. (Foto: HZS/Drago Cvetanovič)

Takšen izid je pomenil spodbudo za nadaljevanje, prav to pa je prinesla zadnja tretjina. Slovenija je pritiskala in nato drugič na tekmi tudi izenačila, strelec zadetka za 3:3 pa je bil Anže Kuralt. Slovenci so tako imeli šest minut pred koncem aktiven izid in možnost, da naredijo popoln preobrat, a se je tekma spet zasukala na belorusko stran. Po zadetku Dimitrija Bujnickega so imeli izbranci Savolainena zelo malo časa, da bi še enkrat ujeli Beloruse, v zadnji minuti pa je slovenski strateg razumljivo tvegal še s šestimi igralci v polju; toda tveganje je pomenilo še en beloruski gol in dokončno potrditev zmage tekmecev.

Sloveniji tako na tem turnirju, ki je kljub zgodnjemu novembrskemu terminu že eden bistvenih delov priprav na osrednji dogodek sezone v Pyeongchangu, ostaja le ena zmaga, ki jo je dosegla po podaljšku v prvem krogu proti Franciji, medtem ko so morali po nekoliko slabši predstavi slovenski hokejisti v petek priznati premoč Latviji, očitno najmočnejši zasedbi v Cergyju, ekipa z Baltika je edina končala neporažena.

Izid:

Belorusija - Slovenija 5:3 (2:1, 1:1, 2:1)