Risi pred zadnjo tekmo v Franciji: 'Skušali bomo priti do Zdravljice na koncu tekme'

Slovenski hokejisti v Parizu še niso zmagali. (Foto: AP)

Za Francoze, ki so še vedno v boju za četrtfinale (pred tekmo s Slovenci jih čaka še obračun s Čehi), bo bitka v Bercyju precej pomembnejša. Slovenci pa bodo morali predvsem hitro pozabiti razočaranje po sobotnem porazu z Belorusijo, čeprav je to seveda še vedno glavna tema v slovenskem taboru v Parizu. "Prisotno je veliko razočaranje. Ne vem, spet je bil nek padec v igri, tokrat sredi tekme. Ne vem, kaj je razlog, trudili smo se, a se nam ni 'poklopilo', nismo pokazali prave igre. Belorusi so bili zreli za poraz, a smo sami krivi, da jih nismo premagali. V Minsku so imeli boljšo ekipo, realno bi jih morali premagati tudi včeraj," je po današnjem treningu v pomožni dvorani Bercy (na ledu so bili zgolj nekateri igralci, ki doslej niso veliko igrali, večina pa v telovadnici), dejal Robert Sabolič.

Se pa član prvega napada Slovenije zaveda, da prvenstva vendarle še eni konec in da bo, vsaj za zunanji vtis, pomembna tudi ponedeljkova tekma: "Seveda se bo težko zmotivirati, a smo profesionalci. Ne bomo se kar predali, čeprav nimamo več možnosti. Skušali bomo priti do Zdravljice na koncu tekme. A Francozi dobro igrajo, doma so, težko bo. Dali bomo vse od sebe, potem pa bomo videli." V Franciji ima Slovenija močno hokejsko kolonijo, tudi s pomočnikom trenerja Edom Terglavom. Tudi on je dan po porazu z Belorusijo misli že usmerjal naprej, preteklega tedna pa ni mogel povsem izklopiti iz razmišljanj o ponedeljkovi tekmi. "Razočaranje je veliko, nismo pokazali dovolj, da bi ostali v skupini. Po prvi tretjini je šlo vse narobe. Ni bilo sreče, nič se ni vrtelo v našo smer, a že cel turnir je bil bolj tako ...," je dejal Terglav.

Zanj bo prihajajoči dvoboj nekaj posebnega, nenazadnje ima tudi že izkušnje z dvorano Bercy, kjer je s svojimi francoskimi ekipami že štirikrat gostoval v francoskem pokalu. "Tu sem že igral in dvorana ima poseben čar. Francozi so tudi na SP naredili korak naprej, počasi se hokej prebija med nosilne športe. Francija še ni hokejska država, a vsako leto skušajo priti višje." To, da je treba odigrati resno do konca, je poudarjal tudi selektor Nik Zupančič. Ob analizi dogajanja v preteklih šestih krogih in iskanju rešitev za naprej se je osredotočil tudi na kratkoročno dogajanje in tekmo čez dobrih 24 ur: "Na svetu ni samo hokej. So težki trenutki, seveda, ampak to je del športa. Ne smemo objokovati, treba je iti naprej in biti 'dec'. Zanesljivo je naš namen, da se dostojanstveno poslovimo. Fantom sem povedal, da je treba igrati do konca, pričakujem, da bodo dali vse od sebe." V vratih bo Matija Pintarič, drugi vratar bo Luka Gračnar, med branilci pa se bo na led vrnil Andrej Tavželj, na tribuni bo tokrat Klemen Pretnar.

Selektor Nik Zupančič po uvrstitvi na olimpijkse igre, ni uspel z risi obstatni v elitni skupini svetovnega hokeja. (Foto: Damjan Žibert)

Slovenci bodo zadnjič v kompleksu Bercy na led prišli v ponedeljek ob 20.15, ta dvoboj pa bo pomenil poseben mik tudi za Boštjana Goličiča. Tekmece kot član Grenobla dobro pozna, zaveda se, da bodo Francozi doma močni in da bodo napadli, a je željan dokazovanja, da Slovenija le ni tako slaba, kot se je zdelo po prvih šesti odigranih tekmah na tem SP. "Razočaranje je veliko, nismo izpolnili cilja, da bi ostali v skupini. Na vseh tekmah smo slabo začeli, dobili smo veliko zadetkov, zdi se mi, da smo premalo drsali, bili premalo agresivni, to nas je na koncu stalo skupine A. Bili smo v zelo dobrem položaju za zmago, potem pa naenkrat nekaj golov ... Ne vem, težko rečem, kaj je razlog za to, da smo dobili tiste gole," je skušal Goličič najti razloge za usodni poraz. "Mi smo profesionalci, imamo ponos in branimo Slovenijo. Rezultatsko tekma ni pomembna, je pa pomembna za naš ponos, moramo jo zaključiti, da popravimo vtis. Zame je to znano okolje in jutri bo tudi zame nekaj posebnega. Skušal se bom še posebej dokazati, ker bom potem še celo leto poslušal opazke, če bomo izgubili. Skušali bomo dokazati, da nismo tako slabi, kot je videti zdaj," pa napoveduje resno borbo v ponedeljek.