Risi se bodo pripravljali na tekmah z Avstrijci in domačini OI 2018

Vratar slovenske reprezentance Matija Pintarič. (Foto: AP)

Hokejska zveza Slovenije se je na kongresu v Kölnu z avstrijsko in južnokorejsko hokejsko zvezo dogovorila za medsebojne prijateljske tekme, so sporočili iz krovne slovenske zveze. Slovenska izbrana vrsta bo tako 13. in 15. aprila 2018 prekrižala palice z reprezentanco Južne Koreje, ki si je za eno izmed svojih pripravljalnih baz pred SP elitne divizije na Danskem izbrala Bled. Drugi dve pripravljalni tekmi bodo risi 5. in 19. aprila 2018 odigrali s svojimi starimi znanci, ekipo Avstrije, ki se je prav tako letos spet uvrstila med elito svetovnega hokeja. Na podlagi lani sklenjenega dogovora Belorusije, Francije, Latvije in Slovenije o večletnem sodelovanju pri organizaciji mednarodnih turnirjev moških članskih reprezentanc bodo slovenski hokejisti v času reprezentančnega premora novembra odpotovali v Francijo, ki bo gostila turnir iz niza Euro Ice Hockey Challenge.

Dogovarjanja o morebitnih drugih pripravljalnih tekmah slovenske izbrane vrste pred SP še potekajo, kakor tudi pogovori o pripravljalnih tekmah pred nastopom slovenske reprezentance na olimpijskih igrah 2018. Slednje bo mogoče določiti, ko bo dokončno znana odločitev o morebitnem sodelovanju igralcev iz NHL na olimpijskem turnirju. Udeleženci letnega kongresa Mednarodne hokejske zveze (IIHF) pa so preliminarno določili tudi termine tekem moškega in ženskega olimpijskega hokejskega tekmovanja, pri čemer so v povezavi s televizijskimi prenosi možne še določene spremembe v primeru že omenjenega dogovora o nastopu igralcev NHL v Južni Koreji. Slovenija bo na OI nastopila v skupini B skupaj z ZDA, Rusijo in Slovaško