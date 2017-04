Risi z vlakom na Madžarsko v zadnji del priprav na SP: Zdaj se bomo začeli posvečati detajlom

Slovence čaka zadnji del priprav pred SP. (Foto: Damjan Žibert)

Slovenija bo SP začela 6. maja, do takrat pa bo, poleg zaključnih priprav, imela še štiri tekmovalne teste. Slovenija bo v torek gostovala pri Madžarih v Budimpešti, naslednjo nedeljo pa še v južnotirolskem Neumarktu, kjer bo njena tekmica Italija. Konec meseca pa gredo Slovenci pred SP v Parizu še na krajšo turnejo v St. Peterburg, kjer bodo igrali še s selekcijo Rusije in z Norveško. Tako kot že lani so se tudi letos na eno od tekem v sodelovanju s pokroviteljem, Slovenskimi železnicami, hokejisti odpravili z vlakom. V Budimpešto, kjer bo tekma v torek ob 19. uri, so odšli danes dopoldne. Po mnenju selektorja Zupančiča tak način potovanja za igralce ni posebna obremenitev, potovanje z vlakom pa ima tako svoje prednosti kot slabosti. Izpostavil je le morebitno težavo zaradi tega, ker so vse preostale tekme do SP v gosteh, a zgolj zaradi bolj zahtevne logistike.

"Zdaj se bomo začeli posvečati detajlom, igri z igralcem več ali manj. Napredek je bil že viden na tekmi s Kazahstanom, v to smer bo šlo zdaj vse skupaj. Vidi se, da imajo igralci, ki so prišli neposredno iz končnic, v nogah težke tekme. A tudi tisti, ki že dolgo niso igrali, počasi prihajajo nazaj," pravi selektor. Člana prvega napada Roberta Saboliča, ki je priprave začel poškodovan, a medtem že dobro okreva, na tekmi z Madžarsko še ne bo v postavi, selektor pa bo nanj prvič računal v nedeljo proti Italiji. Na Madžarsko nista potovala niti branilca Andrej Tavželj in Sabahudin Kovačevič, ker ima Zupančič v postavi že osem branilcev, zaradi poškodb bosta počivala David Rodman in Boštjan Goličič, Ken Ograjenšek pa bo kljub manjši poškodbi igral tudi proti Madžarom.

Slovenci so doslej odigrali dve tekmi, z Madžari v Celju so zmagali z 2:1, z enakim izidom so v soboto izgubili s Kazahstanom po kazenskih strelih v Ljubljani. Obe ekipi se sicer pripravljata na drugoligaško SP, ki se bo začelo že naslednji teden, zato je raven njune forme višja. "Madžari imajo še zadnje priprave, tudi trener bo naredil zadnje reze in se nam bodo maksimalno postavili po robu. Jaz pa pričakujem našo še nekoliko boljšo igro v primerjavi s Kazahstanom," je pred odhodom v Madžarsko prestolnico dejal Zupančič. "Zdaj smo odigrali dve tekmi, bile so dobre in slabe stvari. A smo še na začetku priprav, osredotočamo se na svojo igro in skušamo delati, kar se zmenimo pred tekmo. Z nasprotniki se ne obremenjujemo, je pa res, da so Madžari težak in trd tekmec," pa o prihajajoči tekmi razmišlja Jan Urbas in dodaja. "Še enkrat se lahko nadejamo trde tekme, lahko pa pričakujemo boljšo tekmo z naše strani, čeprav tudi prva ni bila slaba."

"Na tekmi s Kazahstanom smo že dobro igrali, pred prvimi tekmo so se poznale težke noge. Mogoče smo začeli v krču, potem pa se je pokazala dobra fizična pripravljenost. V zadnji tretjini smo jih držali in si ustvarili priložnosti. Šepa še učinkovitost, a bo tudi to s časom še prišlo," pa o dvigu forme razmišlja Urbas. Tudi eden članov udarnega napada Rok Tičar ni zaskrbljen pred nadaljevanjem priprav: "Imamo še nekaj rezerv. Vemo, da so noge še malo težke zaradi priprav in treningov, a nadaljujemo po načrtu. Zadnja tekma s Kazahstanom je pokazala, da smo drsalno dobro pripravljeni, imeli smo veliko priložnosti, edino, kar bo še treba malo popraviti, tudi z moje strani, je, da bo padel gol, ko bo tista prava priložnost za zadetek."