Risom optimizma ne manjka

Na svetovnem prvenstvu v hokeju v Parizu in Kölnu so v obeh skupinah do nedelje opravili prva kroga. Za slovensko reprezentanco je današnji ponedeljek prvi dan počitka, a tudi dan priprave na naslednji obračun. V torek izbrance Nika Zupančiča čaka zelo pomembna tekma z Norveško. Na lestvici pariške skupine sta naslednja nasprotnika precej skupaj, točkovno pa so po prvih dveh krogih z eno zmago in porazom ter tremi točkami na boljšem Skandinavci na petem mestu. Slovenci so po točki z uvodne tekme s Švico na sedmem mestu.



V slovenskem taboru se zavedajo, da bo tekma z Norvežani zelo pomembna, morda tudi že ena odločilnih za razvrstitev v tem delu skupine, kjer naj bi se ekipe po pričakovanjih borile za mesta, ki pomenijo obstanek med elito, kakšna pa računa tudi na morebitno presenečenje in skok navzgor. Že na današnjem treningu - čeprav je po tekmi s Kanadčani še razmišljal, da bi bil trening neobvezen, so bili danes na ledu vsi igralci - v pomožni dvorani v kompleksu Bercy je Zupančič uigraval na novo sestavljene napadalne trojke.



"Poudarek je bil na obrambi in igri na gol, na tem, kako spraviti igralca v območje, kjer se dosegajo goli, na zadnjih tekmah smo imeli s tem nekaj težav," je po treningu o glavnih ciljih priprav na naslednjega tekmeca na SP dejal Zupančič. Dodal je, da so še enkrat analizirali tekmo s Kanadčani in kljub porazu našli dobre strani: "Še enkrat smo našli pozitivne stvari s tekme proti Kanadi. Rezultat tega morda ne kaže, a igrali smo proti igralcem z vrha svetovnega hokeja. Poudarek na treningu je bil na tem, poleg tega pa želimo še osvežiti ekipo," je dejal selektor Zupančič.





Veliko bo odvisno od dnevne forme vratarja. (Foto: AP)

Zaradi kazni Žige Jegliča bodo nekoliko prevetrili udarne napadalne peterke. V prvem napadu bodo tako Muršak, Rok Tičar in Robert Sabolič, v drugem zdaj Ken Ograjenšek, Jan Urbas in Miha Verlič, v tretjem David Rodman, Boštjan Goličič in Anže Kuralt, v nepopolnem četrtem pa Nik Pem in Aleš Mušič. "To je naš naslednji nasprotnik, nanj se pripravljamo na ledu in izven ledu. Imeli smo že krajši sestanek, jutri nas čaka še standardni sestanek pred tekmo in zadnja analiza, da igralci dobijo informacijo tik pred zdajci. Predvsem jih bomo opozorili na dobre strani in slabosti te reprezentance," je o Norvežanih še dejal selektor, ki pa še ni želel razkriti, kdo bo na tekmi s severnjaki v golu; tudi zaradi tega, da ne bi preveč pomagal Norvežanom, ki bi lahko prehitro izvedeli za del taktike Slovenije.



60 minut, kot znajo

"Dve naporni tekmi sta že za nami, še nekaj jih je pred nami. Gremo s tekme v tekmo, hitro se je treba premakniti naprej, poraz s Kanado smo že pozabili. Gledamo naprej proti Norveški, upam, da bomo odigrali 60 minut tako, kot znamo," pa je pred tekmo razmišljal David Rodman in skušal najti recept za Norveško: "Oni so favoriti v tem dvoboju, ker merijo bolj na četrtfinale. Ogledali smo si njihovo tekmo proti Franciji in mislim, da so zelo močni. A mi se moramo osredotočiti na našo igro in odigrati brez padcev igri." To bo tretja medsebojna tekma teh ekip na svetovnih prvenstvih elitne skupine. Doslej so bili uspešnejši Norvežani, ki so tako v Ostravi 2015 kot na Švedskem 2013 zmagali s 3:1.