Rusi po olimpijsko zlato z dvojcem Kovalčuk-Dacjuk

Ilja Kovalčuk (Foto: Reuters)

Postava ruske hokejske reprezentance je na papirju najmočnejša od vseh sodelujočih reprezentanc na olimpijskem turnirju v Pjongčangu, kjer bo nastopala tudi Slovenija. Risi so v isti skupini z Rusijo in se bodo pomerili z zvezdniki kot so Ilja Kovalčuk, zimzeleni Pavel Dacjuk in Slava Vojnov (vsi trije SKA St. Peterburg). Zaradi dejstva, da na OI ne bo igralcev iz najmočnejše lige na svetu NHL, čez lužo namreč ne bodo prekinili tekmovanja, kar bo prvič po letu 1994, bo ruska izbrana vrsta sestavljena samo iz igralcev lige KHL, najmočnejšega klubskega tekmovanja na stari celini.

Na čelu zbornaje komande, ki zaradi kazni ne bo nastopila pod rusko, temveč pod nevtralno zastavo, je izkušeni dvojec moštva SKA, 34-letni Kovalčuk in 39-letni Dacjuk. Na seznamu je 25 igralcev, med branilci velja omeniti Slavo Vojnova, nekdanjega soigralca Anžeta Kopitarja pri Los Angeles Kings, ki je ligo NHL moral zapustiti leta 2015, ko je bil obsojen na zapor zaradi nasilja v družini. V napadu pa velja ob omenjenih Kovalčuku in Dacjuku omeniti še Sergeja Mozjakina, Vadima Šipačjova in Sergeja Širokova. Kar 15 od 25 igralcev na seznamu prihaja iz moštva SKA, osem iz moskovskega CSKA in dva iz Metalurga iz Magnitogorska.

Hokejska reprezentanca Rusije:

vratarji: Vasilij Košečkin, Ilja Sorokin, Igor Šestjorkin;

branilci: Slava Vojnov, Vladislav Gavrikov, Artjom Zub, Andrej Zubarev, Bogdan Kiselevič, Aleksej Marčenko, Nikita Nesterov, Dinar Khafizullin;

napadalci: Sergej Andronov, Alexander Barabanov, Mikhail Grigorenko, Nikita Gusev, Pavel Dacjuk, Ilja Kablukov, Sergej Kalinin, Kirill Kaprizov, Ilja Kovalčuk, Sergei Mozjakin, Nikolaj Prokhorkin, Ivan Telegin, Vadim Šipačjov, Sergej Širokov.