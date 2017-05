V boju za kolajne na SP ostajajo Rusi, Švedi, Finci in branilka naslova Kanada

Rusi so brez večjih težav premagali Čehe in so se uvrstili v polfinale. (Foto: AP)

Hokejisti Rusije so se v prvem četrtfinalu v Parizu, ki je bil obenem predzadnji dvoboj svetovnega prvenstva v francoski prestolnici, uvrstili med štiri najboljše. Čehi so v Parizu že od začetka, s tretjim mestom v predtekmovanju pa so naleteli na Ruse, ki so se morali v Francijo preseliti zaradi uvrstitve Nemčije v četrtfinale, sicer bi igrali v Kölnu. Na tribunah dvorane Bercy se je zbralo razmeroma malo navijačev za to stopnjo tekmovanja, prevladovali pa so ruski; po izenačenem začetku so pobudo kmalu prevzeli tudi ruski hokejisti, si pripravili dve lepi priložnosti, z igralcem več pa nato tudi povedli. Vajo so ob novem "power playu" ponovili pet minut pozneje in že po prvi tretjini imeli lepo prednost. Čehi so skušali priti bližje v drugi tretjini, imeli so terensko premoč in več strelov, toda vratar Andrej Vasiljevski je bil zanesljiv. Rusi so v zadnjem delu spet stopili na plin, Češka pa ni imela prave priložnosti za preobrat. Rusi ji po več minut niso dovolili igre pred svojim golom, sami pa so nenehno ogrožali češkega vratarja Pavla Francouza. Tekmo bi lahko dokončno odločil že Jevgenij Dadonov po samostojnem prodoru v 51. minuti, a je Francouz strel obranil. Brez moči pa je bil nekaj minut pozneje, ko sta bila pred njim sama dva Rusa, zadel pa je Artemi Panarin.

Finci so premagali ZDA in še sanjajo o naslovu svetovnih prvakov. (Foto: AP)

Hokejisti Finske so se v prvem četrtfinalu v Nemčiji uvrstili med štiri najboljše na SP. Američani so osvojili prvo mesto v svoji skupini, potem ko so klonili le proti Nemčiji, po tem porazu pa nanizali same zmage. Finci so bili v Parizu četrti, njihove ne prav prepričljive predstave na tem tekmovanju pa so status favorita dajale Američanom. ZDA pa so po izenačeni prvi tretjini, ko zadetkov še ni bilo, morale v lov na Fince. Ti so imeli takoj ob začetku drugega dela na ledu igralca več in ga tudi izkoristili, zadel je Mikko Rantanen. To je bil tudi edini zadetek po 40 minutah, Finci so imeli nekaj več priložnosti zaradi več ameriških kazni, toda ekipi sta odločitev preložili na zadnji del tekme. V tem so spet prvi udarili Finci, za povišanje na 2:0 je poskrbel Joonas Kemppainen, in Američanom se je začelo že muditi, če niso želeli ostali brez bojev za medalje. Američani so morali tvegati vse in so že skoraj tri minute pred koncem vratarja Jimmyja Howarda potegnili iz gola. A so potem naredili prekršek za izključitev, brez dodatne prednosti pa tudi ob igralcu v polju namesto vratarja niso mogli zrežirati preobrata in Finska se je uvrstila v polfinale. Za ZDA, ki so dobile šest od sedmih tekem v predtekmovanju, pa se je SP končalo tudi po zaslugi vratarja Harija Satterija, ki je na prvenstvu prvič ostal nepremagan.

Švedi so s 3:1 odpravili Švico, ki je na prvi tekmi tega prvenstva po kazenskih strelih premagala Slovenijo. (Foto: AP)

Švicarski hokejisti veljajo za eno najprijetnejših presenečenj tega SP. V predtekmovanju so, potem ko so se sicer na prvi tekmi s Slovenci komajda rešili po zapravljenem vodstvu s 4:0, zaigrali odlično in si brez poraza v rednem delu tekem priborili drugo mesto v skupini. To je pomenilo, da so morali kot tretji iz druge skupine k njim v "goste" v Pariz priti Švedi. Današnji večerni četrtfinale je bil sicer zadnja pariška tekma tega SP, saj se bo tekmovanje s polfinalom preselilo le v Köln. Švedi so hitro pokazali, da jih dosedanje uspešno delo Švice v Parizu ne zanima. Hiter gol Nicklasa Backströma je pomenil, da so bili Švedi takoj v prednosti, pozneje pa so Švicarji le vzpostavili ravnotežje, Gaetan Haas pa je v 13. minuti izenačil z golom med nogama vratarja Henrika Lundqvista. V nadaljevanju so imeli pobudo in več nevarnih priložnosti Švicarji. Zadeli pa niso, kar se jim je maščevalo v 34. minuti, ko je William Nylander ušel v protinapad in zadel za švedsko vodstvo. Švedi so kmalu po začetku zadnjega dela vodstvo še povišali, močneje pritisnili in četrtfinale se je Švici začel oddaljevati. Še bolj po 55. minuti, ko so Švicarji sicer dosegli gol, ki pa ga sodniki niso priznali, za preobrat pa jim je nato kljub igri brez vratarja v zadnjih treh minutah zmanjkalo časa in za medalje se bodo borili Švedi, ki so tako kot Rusi imeli uspešen izlet v Pariz iz Nemčije. Zmagovalec tega četrtfinala bo v soboto v Nemčiji igral popoldansko tekmo za uvrstitev v veliki finale s Finsko.

Izidi, četrtfinale:

Köln:

ZDA - Finska 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Kanada - Nemčija 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)



Pariz:

Rusija - Češka 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)

Švica - Švedska 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)