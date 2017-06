Šampionski pingvini na naboru lige NHL kot 152. izbrali Mariborčana Jana Drozga

Prvič po Janu Muršaku in letu 2006, ko so Mariborčana izbrali Detroit Red Wings, je klub iz najmočnejše hokejske lige na svetu spet izbral Slovenca. Spet Mariborčana in spet Jana - ekipa Pittsburgh Penguins, ki je v minuli sezoni ubranila Stanleyjev pokal, je namreč kot 152. po vrsti na naboru izbrala Jana Drozga. 18-letni krilni napadalec švedskega Leksandsa, kjer je dobil priložnost tudi v najbolj cenjeni ligi SuperElit, je bil najkoristnejši igralec minulega mladinskega SP divizije I v mladi reprezentanci Slovenije. "To je nekaj najlepšega, kar se je lahko zgodilo, saj sploh nisem pričakoval,da bom izbran," je za Sportal dejal Drozg, ki so ga pingvini izbrali v petem krogu letošnjega nabora. Kariero je začel v domačem Mariboru, nastopal pa je tudi za Celje. "Občutki. Kaj sploh reči o njih. To je nekaj najlepšega, kar se je lahko zgodilo, saj sploh nisem pričakoval. Resnično nisem pričakoval, da bom izbran (smeh)," je nadaljeval Drozg, ki je nabor spremljal prek spleta. "Veliko veselje je bilo, ko sem slišal Pittsburgh. Že v ponedeljek odpotujem za teden dni v Pittsburgh, kjer bo tudi nek trening. Tam se bomo verjetno tudi pogovarjali, kje bom igral in kako naprej. Za zdaj se še namreč še nič ne ve. Za to, kje bom igral, prevzame odgovornost Pittsburgh prevzame. Po eni strani malce strahu je, po drugi ne, saj sem si to od nekdaj želel. Vse ekipe v ligi NHL so zame odlične, seveda pa zdaj še toliko bolj navijam za Pittsburgh (smeh)," je še povedal Drozg.

Mladi Mariborčan je na naboru "zaostal" le za kapetanom Los Angeles Kings Anžetom Kopitarjem in je zdaj drugi najvišje izbrani Slovenec v zgodovini, Muršak je bil denimo pred leti 182. Na naboru kanadske mladinske hokejske lige (CHL) so Drozga lani izbrali že pri Rouyn-Noranda Huskies.