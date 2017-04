Selektor na zboru pred SP spomnil tudi na olimpijske igre: Upam, da si bo vodstvo lige NHL še premislilo ...

Slovenski hokejisti so priprave na SP v Franciji začeli s tesno zmago nad Madžarsko. V Celju je bilo 2:1 za rise. (Foto: Damjan Žibert)

Nekatera zveneča imena slovenskega hokeja so na Bledu podoživela nadvse uspešno slovensko hokejsko premierno na olimpijskih igrah pred dobrimi tremi leti v Sočiju. "Spomini so neverjetni. Takrat niti ne veš, kaj vse skupaj pomeni in celo zgodbo doživljaš šele kasneje," je med drugim povedal slovenski reprezentant Jan Muršak, ki igra za moskovski CSKA. Ta je obenem obžaloval tudi dejstvo, da na igrah ne bo hokejistov lige NHL. "Igre so nekaj prav posebnega prav zato, ker so tam najboljši športniki, ne le hokejisti," pa ga je v širšem pogledu na igre potrdil Robert Sabolič.

Polno zasedeni selektor Nik Zupančič je po sredinem naslovu državnih prvakov z Jesenicami in vodenju reprezentance, ki se pripravlja na majsko svetovno prvenstvo skupine A, pomislil tudi na olimpijske igre in tudi on obžaluje odločitev lige NHL, ki ne namerava prekiniti domačega tekmovanja med igrami. "Igre so največji oder, kjer se šport lahko predstavi. Upam, da si bo NHL še premislila in da bodo igralci lahko nastopili. Najlepše je igrati proti najboljšim." Na Bledu je bil tudi Tomaž Razingar, kapetan ekipe v Sočiju 2014 in tudi zastavonoša na odprtju iger v mestu ob Črnem morju. "To je bila seveda posebna čast, za katero pa se moram zahvaliti soigralcem, saj je hokej ekipni šport. Prepričan sem, da bo tudi ta reprezentanca, ki odhaja v Pjongčang, enako uspešna kot tista iz Sočija." Razingar bo imel na igrah tudi posebno vlogo, saj bo tam v vlogi vodje slovenskih navijačev.

Olimpijski komite Slovenije je današnjo prireditev izkoristil tudi za podpis podjetje s Coca Colo, ki se pridružuje družini podpornikov slovenskega olimpizma. Pri tem je zanimivo, da je korak Coca Cole pravzaprav v skladu z dolgoročno držo podjetja, saj to ameriško podjetje olimpizem podpira že vse od iger leta 1928 v Amsterdamu. Takrat so na Nizozemsko poslali 1200 steklenic s svojimi napitki, da se z njimi osvežijo ameriški športniki in spremljevalci.