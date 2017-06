Selitev k velikemu konkurentu: Mitrović osje gnezdo zamenjal za pivovarje

Luka Mitrović (Foto: RK Celje)

Luka Mitrović, ki je lani za Velenjčane dosegel 106 golov, je s Celjani podpisal enoletno pogodbo in ob tem dejal: "Rad bi se zahvalil za ponujeno priložnost. Prišel sem v velik klub z izjemno tradicijo. Pričakujem, da se bo naslednjo sezono nadaljevala tako tradicija osvajanja domačih lovorik, kot tudi uspešnih nastopov v ligi prvakov. Moje ambicije so visoke, zato je bilo toliko lažje, saj podobno velja za celjski klub. Verjamem, da nas čaka uspešna skupna pot. Že sedaj se veselim začetka z novimi soigralci in podpore izjemnih navijačev, ki so doma tu v Zlatorogu."

Ko je Mitrović prispel k velenjskemu Gorenju, ga je vodstvo kluba predstavilo kot veliko okrepitev. Organizator igre je nizal dopadljive predstave, želel je, da bi direktorja kluba Mateja Avanza in preostale klubske akterje, kar najhitreje prepričal v podaljšanje sodelovanja, saj je sklenil pogodbo za leto dni, z možnostjo podaljšanja še za eno sezono. A v Rdeči dvorani se stvari niso odvijale v želeni smeri. Menjava trenerja, delna sprememba sistema igre, za nameček pa se je športnik iz Vršca še poškodoval. Hudo je bilo sploh po večnem derbiju s Celjani, ko si je v boju z Vidom Potekom zlomil ličnico. A še vedno je verjel, da bo lahko zadovoljil apetite kluba in ostal in naposled mu je to uspelo. Velenjčani so mu omogočili, da ostane še leto dni. Sledilo je imenovanje novega trenerja, Hrvata Željka Babića, ki pa ga ni videl v svoji zasedbi, s katero bo prihodnjo sezono naskakoval domače lovorike, vidno mesto v regionalni ligi SEHA, glede na sponzorstvo Gorenja, najverjetneje tudi med elito Lige prvakov.

Tako je Mitrović, ki je na dosedanji športni poti igral tudi na Danskem in Norveškem, preko noči postal prost igralec. A ni bil dolgo brez kluba. Njegovo kakovost so že v preteklosti poznali v Celju, trener prvakov Branko Tamše ga je dolgo spremljal, zdaj ko je napočila priložnost, da pride v Zlatorog, pa so jo vodilni iz Celja ekspresno pograbili. "Luka Mitrović je bil za nas zanimiv že nekaj sezon nazaj, takrat, ko smo nato pripeljali Miho Zarabca. Vemo, da je pustil izjemno dober pečat na Danskem in na Norveškem ter da lahko igra na več položajih v napadu, zelo uporaben pa je tudi v obrambi. Gre za igralca, ki je v najboljših letih, a ima že zelo veliko izkušenj, z reprezentanco Srbije je osvojil srebrno medaljo. Mislim, da je on v tem trenutku v vseh pogledih optimalna rešitev za nas, saj nam bo prinesel dodatno mero izkušenosti ter znanja, da ne govorim o njegovi želji ter volji, ki sta zelo veliki in verjamem, da bo to pokazal na igrišču," je njegov prihod komentiral slovenski strateg, ki verjame, da se bosta z obetavnim Jako Malusom dobro dopolnjevala, David Razgor pa po ob Tilnu Kodrinu pogosteje igral na položaju organizatorja igre.