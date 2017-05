Slovenija elitno divizija zapušča s sedmim zaporednim porazom, tudi Francozi prevelik zalogaj za rise

Pintarič je imel veliko dela, nekajkrat dobro posredoval, kljub temu pa prejel štiri zadetke. Bil je izbran za najboljšega igralca slovenske reprezentance. (Foto: AP)

Dvoboj z gostitelji, ki so ga v slovenskem taboru pred SP po optimističnem pričakovanju videli kot enega odločilnih za obstanek ali pa morda tudi v boju za kaj več, danes ni imel več nobenega tekmovalnega naboja. Slovenska realnost je že pred zadnjim krogom postala selitev v drugoligaško konkurenco, francoska pa je bila do nedelje še v kombinacijah za četrtfinale. A s porazom proti Češki in po večerni zmagi Finske so se tudi Francozom zaprla vrata do izločilnih bojev na domačem tekmovanju in tako je imel današnji obračun zgolj nekaj prestižnega pridiha.

Potolčeni Slovenci so pred zadnjo tekmo sicer obljubljali, da bodo skušali pokazati več kot na prejšnjih šestih ter se posloviti z dobrim vtisom. Selektor Zupančič veliko sprememb ni naredil, med branilci je v "civilki" tokrat pustil Klemna Pretnarja, na led je vrnil Andreja Tavžlja, vratarski par pa sta sestavljala Matija Pintarič in, prvič na prvenstvu, Luka Gračnar. Pintarič je začel tekmo, Slovenci pa so bili prvi, ki so si pripravili nekaj priložnosti pred vratarjem Cristobalom Huetom. Pozneje so domačini hitro vzpostavili ravnotežje in začeli ogrožati slovenskega vratarja, potem pa so si Slovenci spet izborili nekaj več prostora in izkazati se je moral Huet.

Takšna enakovredna igra je trajala do sredine prvega dela, potem so na plin stopili Slovenci. A čeprav so nekajkrat stisnili tekmece pred njihova vrata, jim je v zaključku akcij zmanjkala malenkost za zadetek. Najlepšo priložnost v tem delu je imela Slovenija: Francozi so v 17. minuti prodirajočega Aleša Mušiča zaustavili s prekrškom, kazenski strel pa je nato slovenski napadalec zapravil oziroma je Huet njegov poskus ubranil.

Risi se poslavljajo s porazom proti Franciji. (Foto: AP)

Tudi nadaljevanje je bilo živahno, z za odtenek močnejšo Slovenijo, ki pa je zaman iskala poti do gola Francije. Prvi so nato mrtvilo pri zadetkih prekinili gostitelji, ko so po le 15 sekundah izkoristili sploh prvi "power play" na tekmi, zadel pa je Antoine Roussel. Gol je dal krila domačim, ki so ostro pritisnili, posledica pa je bil nato hitro dosežen še drugi zadetek in v 32. minuti se je Slovenija znašla v resnem zaostanku. Pintarič je imel vse več dela in se je moral izkazati z nekaj vrhunskimi obrambami, na drugi strani pa slovenski napadalci niso več prihajali do priložnosti pred vrati modrih, še najbolj nevaren je bil poskus Boštjana Goličiča. Slovenci pa niso izkoristili svoje prve prednosti igralca več. Zato pa so bili v tem elementu boljši Francozi. Pritisk so nadaljevali v zadnji tretjini, Slovenija je imela dve izključitvi v nizu, Francija pa je tretji dosegla z dvema igralcema več na ledu.

Nato je Slovencem le uspelo doseči gol, za znižanje na 1:3 je po hitrem protinapadu, ko je bila Slovenija še vedno številčno oslabljena, poskrbel Jan Muršak v 45. minuti. Po doseženem golu so spet zaživeli tudi Slovenci in nanizali nekaj nevarnih akcij, spet pa je bil zelo blizu golu Goličič. A novega zadetka v Huetovi mreži ni bilo, čeprav je moral francoski vratar nekajkrat še dobro posredovati. Ob "power playu" dve minuti pred koncem je Zupančič tvegal igro brez vratarja, ki pa se je končala s četrtim zadetkom Francije. Tako so Slovenci SP končali s še sedmim zaporednim porazom, osvojili so le eno točko, na zadnjem mestu te predtekmovalne skupine, Francoze pa so njihovi navijači za predstave v zadnjih 12 dneh nagradili z glasnim aplavzom. Za Slovence je tako deveto SP na najvišji ravni končano tudi formalno, potem ko se je pravzaprav vse podrlo že v soboto zvečer po tekmi z Belorusijo. Že v torek se bodo podali domov, naslednje leto pa si bodo skušali v konkurenci Madžarske, Poljske, Kazahstana, Velike Britanije in Italije (gostitelja tekmovanja še niso izbrali) spet priboriti vrnitev med najboljše.

Izid:

Francija - Slovenija 4:1 (0:0, 2:0, 2:1)

Roussel 29., 45., 59., Auvitu 32.; Muršak 45.

Preostali izidi:

- skupina A (Köln):

Danska - Italija 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)

Rusija - Latvija 5:0 (2:0, 2:0, 1:0)

- lestvica:

Rusija 6 5 1 0 0 32:5 17

ZDA 6 5 0 0 1 26:11 15

Švedska 6 4 0 1 1 25:11 13

Latvija 6 3 0 0 3 11:14 9

Nemčija 6 2 1 1 2 16:20 9

Danska 7 1 2 0 4 13:22 7

Slovaška 6 0 1 2 3 10:24 4

------------------------------------

Italija 7 0 0 1 6 6:32 1

- skupina B (Pariz):

Kanada - Norveška 5:0 (2:0, 2:0, 1:0)

Francija - Slovenija 4:1 (0:0, 2:0, 2:1)

- lestvica:

Kanada 6 5 0 1 0 25:8 16

Češka 6 3 2 0 1 22:11 13

Švica 6 2 2 1 2 17:10 12

Finska 6 2 2 1 1 18:17 11

Francija 7 2 2 0 3 23:19 10

Norveška 6 2 0 2 2 10:15 8

Belorusija 6 1 0 1 4 11:24 4

------------------------------------

Slovenija 7 0 0 1 6 13:36 1