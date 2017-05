Norvežani premočen nasprotnik za rise, pet zadetkov v slovenski mreži

(Foto: AP)

Slovenska hokejska izbrana vrsta je v Parizu vknjižila že tretji poraz. Po Švicarjih in Kanadčanih so rise ugnali še Norvežani. Slednji so povedli že v po nekaj minutah in do konca prve tretjine še dvakrat zatresli mrežo Matije Pintariča. V drugi tretjini so vknižili že četrti zadetek, medtem ko je slovenski poraz nekaj minut zatem ublažil Robert Sabolič. Končni izid je v zadnji tretjini postavil Patrick Thoresen. Najboljši igralec slovenske reprezentance na tekmi je postal Jan Urbas.

Slovenija - Norveška 1:5 (0:3, 1:1, 0:1)