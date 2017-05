FOTO: Namesto rekordnega 27. naslova Kanade jubilejni deseti v roke Švedom, Lundqvist junak 'loterije'

Zaključno dejanje svetovnega prvenstva elitne divizije v hokeju se je končalo v prid Švedske. Prva tretjina se je sicer končala brez zadetkov, v drugi pa so z golom Victorja Hedmana tik pred iztekom 40. minute povedli Švedi. Kanadčani so uspeli v začetku zadnje tretjine izenačiti z golom Ryana O'Reillyja z neposredne bližine, potem pa je rezultat ostal nespremenjen vse do konca rednega dela. Sledil je podaljšek 20 minut, v katerem pa kljub nekaj priložnostim na obeh straneh izenačen finale še ni bil odločen. Odločitev je padla po izvajanju kazenskih strelov: po tem, ko sta vratarja Henrik Lundqvist in Calvin Pickard ustavila uvodna poskusa, sta nato Nicklas Bäckström in Oliver Ekman-Larsson premagala Pickarda v drugi in tretji seriji, Lundqvist pa je kljub zapravljenemu poskusu Gabriela Landeskoga poskrbel za zmago svojega moštva s četrto zaporedno obrambo. Švedske krone so si torej nadele še deseto svetovno krono, Kanadčanom pa so Skandinavci po dveh zaporednih naslovih preprečili, da bi se s 27. uspehom na svetovnih prvenstvih na lestvici izenačili z Rusi, če slednjim seveda prištejemo tudi naslove iz časov Sovjetske zveze. Švedi so na večni lestvici ostali četrti, zdaj jih še dva naslova ločita od Češke (oziroma Čehoslovaške). Rusija je osvojila bron, potem ko je v malem finalu s 5:3 premagala Finsko. Zadnje dejanje svetovnega prvenstva, ki sta ga od 5. maja gostila Köln in Pariz, je postreglo s taktično hokejsko predstavo brez velikega tveganja v prvih 39 minutah in s poznejšo bolj živahno. Na koncu so po maratonskem boju, ki se je iztekel tik pred polnočjo, slavili Skandinavci, s čimer so preprečili Kanadi osvojitev tretje zaporedne zlate kolajne. Dolgo je kazalo, da v velikem finalu sploh ne bo nobenega zadetka. Tako Picard pri branilcih naslova kot Lundqvist pri izzivalcih Švedih sta bila dobro razpoložena, napada obeh ekip pa sicer dejavna, manjkala pa je pika na i. Kanadčani so imeli v prvih dveh delih nekaj terenske prednosti, malenkost več strelov na gol (22:18), Švedi pa tudi nekaj sreče, ko so bili Kanadčani enkrat blizu zadetka, pa je plošček ustavila vratnica.

Švedi so imeli v prvem delu tudi dvakrat igralca več, toda Kanadčani, v branjenju z igralcem manj na ledu med najboljšimi na prvenstvu, so se obakrat ubranili. Potem pa so imeli ob koncu drugega dela sami "power play". Ta se je izkazal za ključnega na tekmi, a ne tako, kot bi si si želeli Kanadčani. Švedska je namreč prišla do ploščka na modri črti, proti vratom je nameril branilec Hedman; ta je plošček 21 sekund pred koncem tretjine verjetno bolj želel spraviti čim dlje od svoje obrambne tretjine, toda pred golom sta kanadskemu vratarju pogled zakrivala dva njegova soigralca, tudi kapetan Joel Lundqvist, ki sta skušala preusmeriti plošček. Na švedsko srečo pa ga nista, saj je nazadnje našel pot med palicami in nogami vratarja ter pristal v mreži. Zadetek Švedov je pomenil samo eno: kanadsko ofenzivo v zadnjem delu, tekma pa seveda še zdaleč ni bila odločena, nenazadnje so Švedi v polfinalu lahko videli, kako se moštvo po zaostanku vrne v igro, kar so Kanadčani pokazali Rusom in od 0:2 prišli do 4:2. In tudi v nedeljo je bil odgovor hiter. Številčne premoči, po kateri so sami prejeli gol, kanadski hokejisti sicer niso izkoristili. So pa zatem, ko so bile moči izenačene, hitro izenačili; tudi pri tem zadetku se je plošček odbijal, nazadnje po strelu O'Reillyja od čelade švedskega vratarja in v gol. A nato se je igra spet umirila, ekipi sta do konca rednega dela prišli izenačeni (streli 33:30), obe pa sta imeli še po eno priložnost ob številčni prednosti; najprej Švedi, ki pa so potem naredili veliko napako in imeli na ledeni ploskvi preveč igralcev, vendar na njihovo srečo Kanada tega ni izkoristila.

Ekman-Larsson je "raztegnil" Pickarda za enega od švedskih golov v kazenskih strelih. (Foto: AP)

Podaljšek je tudi minil v znamenju previdnejše igre, čeprav sta si obe ekipi tudi pripravili nekaj lepih priložnosti, najbližje je bil Nate MacKinnon. Kanada se je še enkrat ubranila ob igralcu manj, zadetka pa nato tudi v podaljšku ni bilo. Odločili so kazenski streli; pri Kanadi so bili neuspešni vsi štirje prvi izvajalci, vratar Lundqvist je tri poskuse ubranil, pri Švedski pa sta zadela dva. Najprej Bäckström, v tretji seriji pa še Ekman-Larsson. Ko je nato najprej za Kanado O'Reilly zadel vratnico, kot četrti pa zgrešil Mitch Marner (oziroma je junak Švedske, vratar Lundqvist, ki je imel na koncu 42 obramb, strel ubranil), se je švedsko slavje lahko začelo. Za Švede je to 46. kolajna na SP in jubilejna deseta zlata. Kanadčani jih imajo zdaj 49, ostajajo pa pri 26 zlatih. Svetovno prvenstvo v Franciji in Nemčiji se je tako končalo. Naslednje bo na Danskem, kjer pa ne bo Slovenije. Ta se je letos po sedmih porazih v Parizu poslovila od elite, vrniti se bo skušala naslednje leto na drugoligaškem SP v Budimpešti. Najboljši na svetu pa že vedo, kjer bodo tekmovali do leta 2022: prirediteljem, ki so bili že znani, Slovaški 2019 in Švici 2020, sta se na letošnjem kongresu pridružila še dva oziroma trije. Leta 2021 bosta SP skupaj organizirali Latvija in Belorusija, leta 2022 pa Finska.

SP v hokeju, finale:

Kanada ‒ Švedska 1:2* (0:0, 0:1, 1:0, 0:0)

O'Reilly 42.; Hedman 40.

* - po kazenskih strelih