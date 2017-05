'Dvojček' Nelsona prinesel zmago ZDA nad Italijani, četrta ničla Belorusov, Nemci ustavili Slovake

Belorusi ostajajo brez točke na letošnjem SP. (Foto: AP)

V sredinih tekmah svetovnega prvenstva v hokeju na ledu presenečenj ni bilo. Popoldanska obračuna sta se končala z izidom 3:0, ZDA so trikrat zatresle mrežo Italije, Švica pa mrežo Belorusije. Zvečer so Slovenci po dobrem uporu klonili pred Finsko, obračun med Slovaško in Nemčijo pa so odločili kazenski streli, v katerih so bili boljši Nemci. Italija in Belorusija tako ostajata na zadnjih mestih v svoji skupini, Belorusi so še naprej edini, ki na prvenstvu nimajo niti točke. Kot vse kaže, se bodo za obstanek v neposrednem dvoboju merili prav s Slovenijo. Klub temu, da so varovanci Nika Zupančiča s Švico v rednem delu remizirali, Belorusi pa so z njo izgubili gladko, to ne pomeni, da bodo Slovenci v medsebojnem delu favoriti. Belorusi, ki jih je Slovenija po kazenskih strelih premagala v kvalifikacijah za olimpijske igre, so pokazali določeno kakovost, a je favorizirana Švica znala kaznovati po eno napako v vsaki tretjini, Reto Schapp je v prvi po odbitku potisnil ploščico v mrežo, Andres Ambuhl je v drugi z lepim strelom izkoristil natančno podajo izza gola, v tretji pa je bil natančen še Cody Almond. Sicer sta obe ekipi igrali bolj obrambno, strelov na gol ni bilo veliko, Švica jih je sprožila 24, Belorusija, pri kateri se je v ekipo vrnil Andrej Kosticin, ki je zaradi poškodbe izpustil tekmo proti Kanadi, le 14.

Američani so zabeležili tretjo zaporedno zmago, junak tekme proti Italiji je bil Brock Nelson, ki je v statistiko vpisal dva gola, enega celo ob številčni premoči Italijanov. Italijani so do presenečenja poskušali z obrambno igro, a jim ni uspelo, že po dveh tretjinah, v katerih so "azzurri" zbrali le pet strelov v okvir vrat tekmecev, se je dalo slutiti, da presenečenja ne bo, saj je bil že takrat izid 3:0. Tudi v zadnjem delu se stanje ni dosti spremenilo, spremenil se ni niti izid, razmerje strelov je bilo na koncu 32:9 v korist Američanov. Na papirju bi moral biti najbolj negotov obračun med Nemčijo in Slovaško. Slovaška je v zadnjih letih boljša ekipa, toda Nemci so stavili na domače igrišče. Na koncu so se uresničile napovedi, da bodo odločale malenkosti, zmagovalec je bil znan po izvajanju kazenskih strelov. Slovaki so v rednem delu že vodili z 2:0, v prvi tretjini jih je v vodstvo popeljal Tomaš Matoušek, na začetku druge je vodstvo povišal Libor Hudaček, toda Nemci so se z goloma Patricka Reimerja in Yasina Ehliza v razmaku 27 sekund 37. minute izenačili. Ker ni bilo golov ne v tretji ne v podaljšku, so zmagovalca odločali kazenski streli, pri katerih so imeli več sreče in spretnosti gostitelji skupine A. Zato je bil dovolj en zadeti strel.

Izidi:

- skupina A (Köln):

ZDA ‒ Italija 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)

Slovaška ‒ Nemčija 2:3 (1:0, 1:2, 0:0; 0:1)

Lestvica:

1. Latvija 3 3 0 0 0 8:2 9 točk

2. ZDA 4 3 0 0 1 15:7 9

3. Rusija 3 2 1 0 0 18:5 8

4. Nemčija 4 1 1 0 2 10:16 5

5. Švedska 3 1 0 1 1 11:8 4

6. Slovaška 4 0 1 2 1 9:12 4

7. Danska 3 0 1 0 2 6:13 2

8. Italija 4 0 0 1 3 4:18 1

- skupina B (Pariz):

Švica ‒ Belorusija 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Finska ‒ Slovenija 5:2 (0:1, 2:0, 2:1)

Savinainen 25., Rantanen 26., Aho 50., Hannikainen 51., Sallinen 60.; Kuralt 15., Tičar 46.

Lestvica:

1. Kanada 3 3 0 0 0 17:3 9 točk

2. Švica 4 2 1 1 0 14:8 9

3. Finska 4 2 0 1 1 12:13 7

4. Norveška 3 2 0 0 1 8:6 6

5. Francija 3 1 1 0 1 11:7 5

6. Češka 3 1 1 0 1 11:8 5

7. Slovenija 4 0 0 1 3 9:22 1

8. Belorusija 4 0 0 0 4 3:18 0