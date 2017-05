Švedi brez težav v finale, Finci enakovreden nasprotnik le v prvi tretjini

Veselje ob zmagi, ki je Švede popeljala v finale. (Foto: AP)

Drugi polfinale v Nemčiji ni bil tako razburljiv kot prvi, v katerem so Kanadčani uprizorili uspešno vrnitev in si priigrali možnost za ubranitev naslova. Finci so bili lani v finalu poraženi, tokrat lahko upajo na največ bronasto medaljo. Začetek severnjaškega obračuna je bil silovit in izenačen, Švedi so povedli že v drugi minuti, Finci pa z golom Joonasa Kemppainena izenačili v peti. Toda poznejše dogajanje je bilo vse bolj na švedski strani. Finci, ki na letošnjem prvenstvu ne blestijo, vseeno pa so v polfinalu z zrelo taktično predstavo premagali dotlej le enkrat poražene Američane, so morali priznati, da so njihovi veliki tekmeci tokrat pač boljši.

Na koncu je bilo tudi razmerje strelov krepko na švedski strani, 41-23. Vratar Finske Harri Sateri pa je s številnimi dobrimi obrambami preprečil, da bi poraz postal polom. Pri Švedih sta blestela igralca, ki sta se ekipi pridružila po koncu nastopov v NHL. Vratar Henrik Lundqvist in napadalec Nicklas Backström sta se izkazala za pravi okrepitvi; Lundqvist je danes končal z 22 obrambami, Backström pa je bil podajalec pri dveh golih. A ključna je bila tudi boljša švedska moštvena predstava. Znali so odgovoriti na vsak poskus Fincev, imeli so nadzor nad tekmo ter zadevali, ko je bilo potrebno. Poleg Alexandra Edlerja so se med strelce vpisali še John Klingberg in William Nylander v drugi tretjini, ko so le še največji finski optimisti verjeli, da lahko lanski finalisti uprizorijo podoben čudežen projekt kot tri ure prej Kanadčani. Ni jim uspelo, Joakim Nordström je zapečatil njihovo usodo, so pa nato Finci skušali častno vsaj brez vratarja še znižati izid, a je nazadnje ostalo pri 1:4.

Čeprav sta sosedi veliki hokejski tekmeci, je bil današnji polfinale šele njun tretji medsebojni obračun v tej fazi tekmovanja po letu 1992, ko svetovna prvenstva potekajo na enak način kot danes. Zdaj je razmerje v zmagah 2:1 za Švede.

Švedska - Finska 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)