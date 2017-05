Risi pokazali zobe Fincem, nato pa je v mreži Krošlja počila petarda

Gašper Krošelj je v postavi risov dobil priložnost v vratih. (Foto: AP)

Slovencem na tem prvenstvu doslej ni šlo po načrtih in željah. Seštevek smole in težav ter neprepričljiva predstava na zadnji tekmi proti Norvežanom so izbrance Nika Zupančiča potisnili v položaj, ko je vse bolj realen boj za obstanek. A odločilna tekma v tem bo bržčas sobotna z Belorusijo, v sredo pa je bil cilj Slovencev predvsem izboljšati moštveno predstavo in borbenost s prejšnje tekme. Ti so v preteklosti že tudi povsem "razmontirali" Slovence (na prvem medsebojnem obračunu med elito leta 2003 je bilo kar 12:0), naslednji dve finski zmagi sta bili za Slovence rezultatsko nekoliko znosnejši (3:5 in 0:4), a so imeli na tem prvenstvu Slovenci smolo, da so tudi njihovi današnji tekmeci slabo začeli. Nazadnje se je izteklo po pričakovanjih, s finsko zmago, a tudi močno ekipno predstavo Slovenije. Slovenci so lahko tekmo tokrat po dveh dvobojih spet začeli popolni, s štirimi napadalnimi trojkami, saj se je po prestani kazni v ekipo vrnil Žiga Jeglič. Selektorju tako tokrat ni bilo treba iskati prave formule za sestavljanje udarnih napadov, v prvem je bila spet skupaj najmočnejša trojka Jeglič - Robert Sabolič - Rok Tičar, v drugem pa spet pred SP dobro uigrani Miha Verlič, Jan Muršak in Jan Urbas. Je pa Zupančič naredil nekaj sprememb pri obrambnih parih, skupaj sta tako zaigrala Klemen Pretnar in Sabahudin Kovačevič ter Blaž Gregorc in Mitja Robar. Namesto Andreja Tavžlja, ki je bil na tribunah, pa je prvič dobil priložnost Jurij Repe.

Vratarske naloge je tokrat spet prevzel Gašper Krošelj. Dvoboj je imel pričakovan začetek, saj so Finci stisnili Slovence pred njihova vrata in že v uvodnih minutah nekajkrat nevarno streljali. A je slovenska ekipa zdržala uvodni nalet. Za Slovenijo je prvi strel sprožil Aleš Kranjc v peti minuti. Slovenske akcije pred Harrijem Satterijem so bile redke, saj je bila slovenska igra osredotočena na obrambo (razmerje strelov je bilo v prvi tretjini 15-5), finska premoč pa se vseeno ni pokazala tudi v spremembi številk na semaforju. Povsem brez priložnosti pa kljub podrejenemu položaju ni bila niti Slovenija; Sabolič je imel nevarno v deseti minuti, pozneje je poskušal še Muršak, za veliko veselje pa je nato v 15. minuti poskrbel Anže Kuralt. Hitro akcijo in prodor po sredini je kronal z dobrim strelom, po katerem je Slovenija nepričakovano, ne pa nezasluženo, povedla. Že tako nervozni Finci so še bolj pritisnili proti Krošlju, Slovenci pa so se lahko sprostili in so več časa tudi sami preživeli v napadu. Borbena in trda predstava je bila poplačana z vodstvom po prvi tretjini (to je bila prva dobljena uvodna tretjina na tem SP), a ob koncu so si Slovenci prislužili tudi prvo izključitev. To so v nadaljevanju sicer uspešno prestali, zato pa so v 25. minuti dobili prvi gol, ko so bile moči izenačene. Takrat so se Finci prebudili, številčne prednosti ob naslednji slovenski izključitvi pa niso spustili iz rok in odbiti plošček pospravili v mrežo za vodstvo 2:1 v 26. minuti.

Finci so si pripravljali priložnosti, Slovenci pa so bili še bolj kot v prvem delu stisnjeni pred svoj gol in imeli malo priložnosti, dvakrat je poskušal Boštjan Goličič. Vseeno pa se niso predali, z garanjem v obrambi in zelo razpoloženim Krošljem (do 40. minute 31 obramb, na koncu kar 44) pa poskrbeli, da Finci pred zadnjim delom še niso mogli biti povsem brezskrbni. Kljub pritisku tekmeca so Slovenci tudi v zadnji tretjini poskušali tudi sami narediti še kaj pred golom Finske, za začetek so izsilili prekršek tekmecev in prvič dobili "power play". In ga tudi izkoristili: po strelu Saboliča je Tičar spremenil smer ploščku in ta je drugič na tekmi končal v finski mreži. Slovenci so tako imeli zelo ugoden, a tudi trdo prigaran izid. Do konca tekme pa je ostalo še dolgih 14 minut in pričakovati je bilo popoln finski napad. Nazadnje se je premoč v strelih le pokazala tudi pri rezultatu; Slovenija se je sicer borila do skrajnih meja, a prav vseh akcij Finske ni mogla ustaviti, tako da so Finci zadeli v polno prvič v 50. minuti, naslednjič pa 64 sekund pozneje. To pa je bil vendarle prevelik izziv za Slovence; ti so sicer ob zadnji finski kazni še tvegali tudi brez vratarja, kar se je končalo s petim zadetkom v nebranjeno mrežo.

Izidi:

Finska ‒ Slovenija 5:2 (0:1, 2:0, 2:1)

Savinainen 25., Rantanen 26., Aho 50., Hannikainen 51., Sallinen 60.; Kuralt 15., Tičar 46.

- skupina A (Köln):

ZDA ‒ Italija 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)

Slovaška ‒ Nemčija 2:3 (1:0, 1:2, 0:0; 0:1)

Lestvica:

1. Latvija 3 3 0 0 0 8:2 9 točk

2. ZDA 4 3 0 0 1 15:7 9

3. Rusija 3 2 1 0 0 18:5 8

4. Nemčija 4 1 1 0 2 10:16 5

5. Švedska 3 1 0 1 1 11:8 4

6. Slovaška 4 0 1 2 1 9:12 4

7. Danska 3 0 1 0 2 6:13 2

8. Italija 4 0 0 1 3 4:18 1

- skupina B (Pariz):

Švica ‒ Belorusija 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Lestvica:

1. Kanada 3 3 0 0 0 17:3 9 točk

2. Švica 4 2 1 1 0 14:8 9

3. Finska 4 2 0 1 1 12:13 7

4. Norveška 3 2 0 0 1 8:6 6

5. Francija 3 1 1 0 1 11:7 5

6. Češka 3 1 1 0 1 11:8 5

7. Slovenija 4 0 0 1 3 9:22 1

8. Belorusija 4 0 0 0 4 3:18 0