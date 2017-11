Tičar Sloveniji v podaljšku prinesel zmago nad Francozi na turnirju evropskega izziva

Za slovensko hokejsko reprezentanco je turnir v Cergyju, blizu Pariza, kjer so v prejšnji sezoni igrali na elitnem SP (in se vsaj za eno leto poslovili od najmočnejše konkurence), pomemben test. Tako za starega-novega selektorja Karija Savolainena, ki je danes prvič vodil ekipo po 12 letih, kot za vse reprezentante. Turnir je namreč ena redkih takšnih priložnosti za uigravanje pred najpomembnejšim dogodkom sezone, olimpijskimi igrami v Južni Koreji, zato je v Francij zbrana večina standardnih reprezentantov, pa tudi nekaj povratnikov.

Savolainen je pred prvo tekmo s Francozi izpostavil, da pričakuje kakovosten turnir, na katerem ga bo predvsem zanimalo, s kakšno igro se lahko predstavi Slovenija. Zavedal se je, da prav vseh adutov za olimpijske igre še nima, zadovoljen pa je bil, da so bili razen Jana Muršaka za tokratni nastop na voljo vsi preostali iz ruske lige KHL. Pa še lep jubilej so praznovali Slovenci: tokratni obračun je bil namreč okrogla 400. tekma, odkar Slovenija na ledenih ploskvah igra pod svojo zastavo.

Povsem po načrtih Slovenije se tekma sicer ni začela. Izbranci Savolainena so imeli dve številčni prednosti zaporedoma, ki pa ju kljub pritiskom niso izkoristili. Po drugi strani pa se je izkazal Matija Pintarič, eden od številne "tujske legije" v Franciji, ki je na prvi tekmi dobil priložnost med vratnicama (na turnirju sta še Gašper Krošelj in po enoletni odsotnosti tudi Robert Kristan). Klonil pa je v 13. minuti; potem ko gostje niso izkoristili nasprotnega napada Roka Tičarja, je zadel Damien Fleury in gostiteljem zagotovil minimalno vodstvo.

A to ni zdržalo dolgo. Kmalu po začetku druge tretjine je stvari v svoje roke vzel Robert Sabolič in premagal vratarja Ronana Quemenerja. Sledil je francoski "power-play", ob katerem je večkrat dobro posredovala slovenska obramba s Pintaričem, potem pa so domači zapravili še lepo priložnost, ko je slovenski vratar ustavil še nevaren poskus Olivierja Damena Malke. Kazen je za domače prišla še pred koncem tretjine; akcijo v 38. minuti je uspešno končal Anže Kuralt ter popeljal Slovenijo do vodstva.

Toda tekma še ni bila odločena, saj so Francozi z zadetkom Charlesa Betrtanda v 45. minuti spet prišli do osnovnega izhodišča. Tičar je imel nato spet lepo priložnost za Slovenijo, deset minut pred koncem pa gostiteljem ni uspelo izkoristiti dveh zaporednih izključitev na slovenski strani. Ob koncu tekme so Slovenci močno pritisnili (razmerje strelov je bilo na koncu 47-37), a spremembe izida ni bilo.

Zato pa je za končno spremembo že v prvi minuti podaljška poskrbel Tičar, ko je ugnal Quemenerja in Sloveniji zagotovil zmago.

Izid:

Francija - Slovenija 2:3 (1:0, 0:2, 1:0; 0:1)