Tivoli in domžalski športni park izgubila prvi glas: prezgodaj nas je zapustil legendarni Joc

"Slovensko hokejsko javnost je davi pretresla vest, da se je ponoči za vedno ustavilo srce velikega ljubitelja slovenskega hokeja Jožeta Rojka. Ob tej priložnosti Hokejska zveza Slovenije izreka globoko sožalje svojcem in vsem, ki so ga imeli radi. Jože Rojko – Joc, kot smo ga klicali prijatelji, je bil dolgoletni žametni glas hokejskih tekem v ljubljanski Hali Tivoli in številnih nastopov slovenskih hokejskih reprezentanc, nazadnje na svetovnem prvenstvu do 20 let decembra lani na Bledu. Ljubiteljem hokeja ne bo ostal v večnem spominu le po duhovitih vložkih ob napovedovanju tekem, marveč tudi po izjemni skrbi za slovenske hokejske statistike, ki jih je pogosto obdeloval pozno v noč, da bi bile zjutraj na voljo vsem hokejskim privržencem. Njegova zapuščina bo tako za vedno ostala zapisana v anale slovenskega hokeja. Joc, počivaj v miru. Pogrešali te bomo," so v sporočilu za javnost od gospoda Rojka poslovili pri Hokejski zvezi Slovenije.