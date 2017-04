VIDEO: Trener Olimpije Zajc poziva k spremembi formata, Jeseničani si lepšega zaključka sezone ne bi mogli želeti

"Videlo se je, da vsako tekmo igramo bolje. Potrdilo se je, da nam je manjkal tekmovalni ritem. A naša ekipa ni bila ista kot takrat, ko smo nazadnje igrali z Jeseničani. Nekateri so odšli, drugi so poškodovani ... Tisti, ki so odšli v bolj urejeno okolje, so bili nosilci igre in vedeli smo, da bo težko. A osnovni razlog poraza vidim v izpadu ritma in treba bo postaviti nov sistem tekmovanja, ker je zdaj ena ali druga ekipa prikrajšana," je po zadnjem porazu v Tivoliju razlagal trener zmajev Bojan Zajc. Njegov varovanec Aleš Mušič je pristavil: "Vsaj eno tekmo smo sestavili, a tudi danes so bili boljši tekmec. Vsaj nimamo si česa očitati, borili smo se od prve do zadnje minute. Lahko jim samo čestitamo. Razlogov za takšno sezono je več, od tega, da ni bilo nič urejeno, do tega, da smo bili mesec in pol brez tekme. Razlogov je veliko, a jih nima smisla iskati za ta poraz. Bili so boljši, bolje pripravljeni in zasluženo so zmagali."

Trener Jesenic Nik Zupančič je vesel, da se je sezona zaključila tako, kot se je. "Ekipa je rasla čez vso sezono, dobre igre smo kazali že v alpski ligi. V končnici smo našli homogenost in dobre točke, ki so nas krasile, občinstvo se je vrnilo na Jesenice. v AHL nam ni uspelo priti v finale, zdaj smo vse sile usmerili v DP in lepšega zaključka si ne bi mogli želeti. Mogoče nisem videti vesel, a verjemite, da sem zelo vesel. Zaradi fantov, navijačev, pa tudi zato, da se bom lahko stoodstotno posvetil reprezenatanci," je novinarjem v Tivoliju pojasnil selektor slovenske reprezentance. Jaka Ankerst pa je dodal: "Pričakovali smo takšno tekmo, očitno so na drugi strani iztisnili še zadnje atome moči. Mi pa smo imeli to že prej, po dveh zmagah smo imeli dobro zmagovalno mentaliteto in smo na koncu končali tako, kot se je pričakovalo, z zmago pred skoraj domačimi navijači. Tekma traja 60 minut, ni važno, kako se giblje rezultat. Na koncu je pomembno samo, da smo zmagali. Škoda, da nismo zmagali že prej, je pa mogoče zato bolj sladka po podaljšku."