Tudi za hokejski SP pripravljajo spremembe, močnejšo bi naredili drugo kakovostno skupino

Bo preboj v elitno skupino svetovnega hokeja postal še težji? Slovenska reprezentanca ima sicer v omenjenem tekmovanju vselej dobre rezultate. (Foto: Damjan Žibert)

S predsednikom IIHF so se ob robu prvenstva skupine B v Kijevu pogovarjali pri avstrijski tiskovni agenciji, prvi mož svetovnega hokeja pa je razkril nekaj novih idej, o katerih je govora v zadnjem času. Zdajšnji format prvenstev predvideva elitno skupino s 16 ekipami in 16 igralnih dni, medtem ko diviziji 1A in 1B (nekdanja skupina B in C svetovnega hokeja) vključujeta po šest ekip in pet tekem v tedni dni. Nov format predvideva krčenje elitne skupine A in širjenje skupine B. "Turnir s petimi tekmami v zgolj tednu dni, to je preveč. Menim, da bi morali divizijo 1A razširiti," je ob tem dejal Švicar.

Ob tem bo krovna hokejska zveza razmislila tudi o številu igralcev, ki lahko potujejo na prvenstvo. Na SP skupine A potuje 25 igralcev, na turnirjih nižje ravni pa le 22. "Mislim, da je tudi to treba spremeniti. Dovoliti bi morali vsaj 22 igralcev in tri vratarje na prvenstvih," je še dejal Fasel. Ekipe namreč težko nadomestijo poškodovane igralce, ki poškodbe staknejo na turnirju samem.