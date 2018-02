Jeglič mora zapustiti olimpijsko vas, nadaljnji postopki zaradi kršitev protidopinških pravil po koncu iger

Gre za petkov vzorec urina, ko je bila na sporedu tekma z olimpijskimi športniki iz Rusije. Risi so jo visoko izgubili (2:8), očitno pa bo obračun z Rusi v zgodovino poleg poraza zapisan tudi zaradi dogodkov okoli Žige Jegliča. Mednarodni olimpijski komite (MOK) je po ugotovitvah protidopinškega oddelka Mednarodnega arbitražnega razsodišča iz Lozane (CAS), ki je odkril prisotnost nedovoljenih snovi, namreč sprožil nadaljnje postopke proti odličnemu slovenskemu hokejistu.

Jeglič ne bo mogel pomagati slovenski izbrani vrsti na tekmi z Norveško. (Foto: AP)

Na minulih OI v Sočiju je moral Šved Nicklas Bäckström zaradi podobnega prekrška izpustiti finalni obračun s Kanado. Mednarodna hokejska zveza (IIHF) je ves čas zahtevala, da Bäckströmu dovolijo nastopiti, srebrno odličje, Švedi so izgubili s Kanado (0:3), pa so mu podelili šele po skoraj celem letu dokazovanja nedolžnosti.

"Kljub temu, da končni rezultati še niso znani, Žiga Jeglič ne bo v postavi Slovenije proti Norveški. Do končanja postopka vodstvo olimpijske reprezentance Slovenije ne sme in ne daje nobenih izjav," so sporočili z Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS).

Zdravilo za bolezni spodnjih dihal

"Bil sem testiran 16. februarja 2018. Rezultat testiranja je pokazal prisotnost Fenoterola v urinu, ki se skriva v Berodualu, zdravilu za določene bolezni spodnjih dihal," je OKS v javnost prenesel tudi izjavo 29-letnega Jegliča, ki je priznal, da je zdravilo pozabil prijaviti kot terapevtsko izjemo.

"Omenjeno zdravilo jemljem zaradi astme po nasvetu zdravnika," dodaja Jeglič. "Zdravilo mi je bilo predpisano po testiranjih med težavami z dihanjem na Slovaškem leta 2017. Žal sem ga pozabil prijaviti kot terapevtsko izjemo. Spregledal sem razliko med primerljivimi zdravili, ki so dovoljena, kar bi mi dovoljevalo njegovo uporabo ob pojavu težav z dihanjem tudi v času olimpijskih iger. Zaradi svoje malomarnosti se vsem prizadetim opravičujem in sprejemam nadaljnje protidopinške postopke. Dokler ne bodo končani vsi protidopinški postopki, ne dajem dodatnih izjav."

Jeglič (na fotografiji) po tekmi z ZDA. (Foto: Stanko Gruden/STA)

Dvoršak: Res ne vem, kaj naj še naredimo

Primer je zdaj v rokah pristojne komisije Mednarodnega olimpijskega komiteja, Jeglič pa lahko računa s kaznijo do dveh let prepovedi nastopanja, ki pa je glede na dejstvo, da je napako priznal, lahko tudi nižja.

"Dejstvo je, da je vzel zdravilo, ki ga je treba v okviru protidopinških postopkov prijaviti. Ni mi jasno, kako se je to zgodilo in tudi jezi me, saj to športnikom stalno ponavljamo. Res ne vem, kaj naj še naredimo, da se to ne bo ponavljalo," je o primeru za STA povedal direktor Slovenske protidopinške agencije (Sloada) Jani Dvoršak.

Hokejist mora zapustiti olimpijsko vas

Po torkovi tekmi z Norveško je izjavo podal tudi pristojni urad protidopinške komisije pri športnem razsodišču Cas (CAS ADD). Kot so sporočili pri CAS ADD, mora Jeglič zapustiti olimpijsko vas, njegov primer pa bodo obravnavali po igrah. Kot so zapisali, so po sodelovanju vseh vpletenih strani (Mok, igralec in OKS) sprejeli odločitev, da je športnik do konca iger suspendiran in da ne sme biti več udeleženec iger.

To pomeni, da mora Jeglič v 24 urah tudi zapustiti olimpijsko vas, postopek proti njemu, pri CAS ADD so poudarili, da je igralec sprejel dopinško kršitev, pa se bo nadaljeval po končanih igrah. OKS je tudi sodeloval pri tem uradnem pojasnilu, na katerem so v angleščini ponovili kratko izjavo za javnost, ki so jo slovenskim medijem posredovali že pred tekmo. Prav tako je bila na uradnem dokumentu o primeru tudi izjava Jegliča, prevedena v angleščino.

Kot je po tekmi pojasnil tiskovni predstavnik slovenske olimpijske reprezentance Brane Dmitrović, bo Jeglič v 24 urah zapustil olimpijsko vas, zdaj iščejo nadomestno namestitev zanj, potem pa bo čim prej dopotoval v domovino.