Vancouver prepričljivo slavil v Chicagu in vknjižil še tretjo gostujočo zmago v tej sezoni

Canucks so dobili še tretjo od uvodnih četrtih gostovanj. (Foto: AP)

Za goste sta zadela še Derek Dorsett in Jake Virtanen, za domače pa je bil uspešen Anthony Mantha, ki je v 19. minuti izenačil na 1:1. Odločilen je bil drugi del, ki so ga gostje iz Kanade dobili kar s 3:0. Zanimivo je, da Vancouver še naprej na gostovanjih igra precej bolje kot na domačem ledu. Medtem ko so v gosteh Canucks izgubili zgolj enkrat, pa so pred domačimi gledalci slavili vsega enkrat.

Izid:

Detroit Red Wings - Vancouver Canucks 1:4