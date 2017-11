Vancouver uprizoril preobrat, a na koncu zavoljo gola Tomaša Tatarja ostal prekratek za zmago

Tatar je odločil obračun v Vancouvru. (Foto: AP)

Zadnji obračun hokejskega večera je bil odigran na pacifiški obali Kanade v jutranjih urah po srednjeevropskem času. Hokejisti Detroit Red Wings so vodili že z 2:0, zadela sta Darren Helm in Martin Frk, ko so se v zadnji tretjini domači hokejisti vrnili ter poravnali izid na 2:2. Za domače sta zadela Denil Sedin in Michael Del Zotto. Vse je kazalo, da bo o zmagovalcu odločal podaljšek. A je minuto in 14 sekund pred koncem Slovak Tomaš Tatar poskrbel, da je zmaga šla v Detroit.

Hokejisti Toronto Maple Leafs so šele po kazenskih strelih ugnali novinca v ligi NHL Vegas Golden Knight za domačo zmago s 4:3. Tudi moštvo Washington Capitals je na domačem ledu za zmago nad Arizona Coyotes potrebovalo podaljšek s 3:2 (podaljšek). Po sedmih minutah tekme v Washingtonu je bilo že 2:0 za gostujoče moštvo iz Arizone. A so se prestolniki vrnili ter z zadetkom ruskega zvezdnika Aleksandra Ovečkina v drugi tretjini izsilili podaljšek. Z zadetkom Johna Carlsona v peti minuti podaljška pa je zmaga ostala doma.

Domačih zmag so se veselili tudi v Bostonu in New Yorku. Hokejisti Bruins so s 5:3 premagali Minnesota Wild, Rangers pa so bili s 5:3 boljši od Columbus Blue Jackets. Ekipa Winnipeg Jets je v gosteh s 4:1 premagala Dallas Stars.

Izidi:

Toronto Maple Leafs - Vegas Golden Knight 4:3 (kazenski streli)

Washington Capitals - Arizona Coyotes 3:2 (podaljšek)

Boston Bruins - Minnesota Wild 5:3

New York Rangers - Columbus Blue Jackets 5:3

Dallas Stars - Winnipeg Jets 1:4

Vancouver Canucks - Detroit Red Wings 2:3