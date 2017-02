VIDEO: Panterji presenetili kralje v domačem Staples Centru

"Dirka za končnico na vzhodu je res tesna, veliko je na kocki, toda nas veseli, kako pridemo do gola s prvim napadom in zelo solidno obrambo," je povedal začasni trener Floride Tom Rowe, njegov kolega na klopi kraljev Darryl Sutter je pokomentiral: "Spet smo lovili zaostanek. Vrnili smo se, borili smo se. Smo nekoliko prekratki na klopi."

Največ golov na 11 tekmah, ko so bile na sporedu v noči na soboto, so videli gledalci na kanadskem derbiju med Torontom in Ottawo, ki se je končal s 3:6. Mark Stone je prispeval en gol in štiri podaje, Derick Brassard pa dva gola in podajo. Ottawa je sicer vodila z 2:0, Toronto jo je ujel in dobrih dveh minutah zadnje tretjine vodil že s 3:2, nato pa prejel štiri gole. Dallas je po podaljšku s 4:3 premagal Tampo Bay, junak tekme je bil Antoine Roussel s tremi goli, odločilnega v podaljšku je dosegel Jamie Benn. Vodilna ekipa vzhodne konference Washington je po kazenskih strelih klonil proti Detroitu z 2:3, najboljša ekipa zahodne konference Minnesota je bila s 5:2 boljša od Nashvilla. Edmonton je zmagal v Chicagu v 3:1, gole za goste so dosegli Matt Benning, Milan Lucic in Connor McDavid, za slednjega je bil to 20. gol v sezoni. San Jose je s 4:1 slavil v Phoenixu, Brent Burns je dal dva gola.