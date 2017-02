VIDEO: Po treh porazih so kralji lov na končnico nadaljevali z zmago v Coloradu

Hokejisti Los Angeles Kings so v severnoameriški ligi NHL gostovali pri Colorado Avalanche, kjer so prekinili niz treh zaporednih porazov. Tokrat so zmagali z 2:1, odločilni gol za vodstvo je dosegel Trevor Lewis. Slovenski hokejist v dresu kraljev Anže Kopitar je odigral 18 minut in pol, največ med napadalci, in v tem času v statistiko vpisal en strel na gol. Pri gostih se je izkazal vratar Peter Budaj, ki je zaustavil 24 strelov.

Z zmago se je trener Los Angelesa Darryl Sutter z 215. zmago na klopi kraljev izenačil po številu zmag v klubski zgodovini z nekdanjim trenerjem Andyjem Murrayjem. Naslednja tekma kralje čaka v četrtek, ko bodo v Staples Centru gostili Boston Bruins.

Izidi:

Colorado Avalanche - Los Angeles Kings 1:2

New Jersey Devils - Ottawa Senators 1:2

New York Rangers - Montreal Canadiens 2:3 (kazenski streli)

Carolina Hurricanes - Pittsburgh Penguins 1:3

Toronto Maple Leafs - Winnipeg Jets 5:4 (podaljšek)

Detroit Red Wings - New York Islanders 1:3

Tampa Bay Lightning - Edmonton Oilers 4:1

Nashville Predators - Calgary Flames 5:6 (podaljšek)

Minnesota Wild - Chicago Blackhawks 3:5