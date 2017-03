VIDEO: Pingvini do zmage po zaostanku z 0:3

Columbus Blue Jackets so zanesljivo zmagali v New Jerseyju. (Foto: AP)

Tretjeuvrščena zasedba vzhodne konference je bila po zadetkih Ryana O'Reillyja, Briana Gionta in Jacka Eichela v uvodni tretjini v zelo nerodnem položaju, v naslednjih dveh tretjinah pa je vendarle strnila svoje vrste in z zadetkoma Justona Schultza in Jevgenija Malkina v drugi ter Jaka Guentzela in Conorja Shearyja v tretji tretjini preobrnila tekmo v svojo korist. Eden od junakov tekme v PPG Paints Areni je bil tudi vratar Marc-Andre Fleury, ki je v začetku druge tretjine zamenjal Matta Murrayja in do konca tekme nanizal 18 obramb. V osrednji tekmi zahodne konference je vodilna Minnesota na domačem ledu ukanila tretjeuvrščeni San Jose s 3:1, v Xcel Energy Centru pa je blestel domači zvezdnik Eric Staal, ki je morskim psom nasul dva gola. Po krajšem prisilnem počitku se je vrnil Zach Parise in prispeval zadetek za domače hokejiste, izkazal pa se je tudi vratar Devan Dubnyk z 20 obrambami. Za goste je edini gol dosegel Šved Melker Karlsson, vodilni hokejisti iz St. Paula pa imajo v zahodni konferenci zdaj točko prednosti pred drugouvrščenimi tekmeci iz Chicaga. Calgary je dosegel sedmo zmago v nizu, potem ko je na domačem ledu zanesljivo ukanil New York Islanders s 5:2, preostale štiri tekme pa so se končale z zmagami gostujočih ekip. V tej sezoni izjemno močni Columbus, ki je na drugem mestu v vzhodni konferenci, je zanesljivo slavil v New Jerseyju s 3:0, St. Louis, ki se z Los Angelesom Anžeta Kopitarja krčevito bori za preboj v končnico, pa je z identičnim izidom ukanil Colorado. Vancouver je slavil v Anaheimu, Carolina v Glendalu, obe tekmi pa sta se končali z 2:1.



Izidi:

Calgary Flames - NY Islanders 5:2

Pittsburgh Penguins - Buffalo Sabres 4:3

New Jersey Devils - Columbus Blue Jackets 0:3

Minnesota Wild - San Jose Sharks 3:1

Anaheim Ducks - Vancouver Canucks 1:2

Colorado Avalanche - St. Louis Blues 0:3

Arizona Coyotes - Carolina Hurricanes 1:2