VIDEO: Philadelphia premagala Pittsburgh, rangerji neuspešni v Anaheimu

Philadelphia Flyers so v Pittsburghu zabili pol ducata golov. (Foto: AP)

Med ekipami, ki imajo bolj teoretične možnosti za končnico, je tudi Detroit, ki pa je vsaj nekaj upov ohranil z zmago po podaljšku proti Minnesoti. Za uspeh je bil zaslužen Andreas Athanasiou z zadetkom v drugi minuti podaljška. Rdeča krila sicer v zadnjem obdobju ne blestijo, a so po 23 tekmah, v katerih so zmagala le šestkrat, v zadnjih šestih dvobojih statistiko le popravila in današnja zmaga je četrta v tem nizu. Dallas je na zahodu v podobnem položaju kot Detroit, teoretične možnosti za končnico pa so zvezde podaljšale z uspehom proti zadnji ekipi vzhoda New Jerseyju. Za zmago je Dallas potreboval podaljšek, že po 20 sekundah je v polno zadel Tyler Seguin. "Vsak dan si prizadevamo in igramo eden za drugega. Imeli smo obdobje, ko nam ni šlo nič od rok, bi pa radi vsako tekmo do konca sezone oddelali pošteno in borbeno," je pristop Dallasa v teh dneh opisal strelec odločilnega gola. Pomembno zmago proti tekmecem z vrha vzhodne konference je dosegla Philadelphia, ki končnice prav tako še nima v rokah. Tokrat so letalci premagali Pittsburgh s 6:2, pri čemer so štirikrat zadeli v polno v zadnji tretjini, ko so bili uspešni Jakub Voraček, Dale Weise, Radko Gudaš in Shayne Gostisbehere. Svoje je dodal še vratar Steve Mason, letalci pa so se razveselili četrte zmage na zadnjih sedmih tekmah.



Hokejisti newyorških rangerjev gostujejo v Kaliforniji. Potem ko so v soboto premagali Los Angeles s 3:0, je bila na naslednji tekmi previsoka ovira ekipa iz Anaheima. Racmani so slavili s 6:3, Patrick Eaves, ki je v zadnjih tednih z 20 točkami v 12 tekmah zelo razpoložen, je dosegel dva gola, njegova ekipa pa se je zdaj premaknila na tretje mesto zahodne konference.



Izidi:

Detroit Red Wings - Minnesota Wild 3:2 podaljšek

New Jersey Devils - Dallas Stars 1:2 podaljšek

Pittsburgh Penguins - Philadelphia Flyers 2:6

Winnipeg Jets - Vancouver Canucks 2:1

Anaheim Ducks - NY Rangers 6:3