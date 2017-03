VIDEO: Boston in Tampa bijeta boj za zadnje prosto mesto na vzhodu

Boston in Tampa bijeta ogorčen boj za zadnje prosto mesto v končnici v vzhodni konferenci. Obe moštvi sta sinoči zmagali in Boston ima trenutno tri točke prednosti pred Tampo, a tudi odigrano tekmo več od tekmeca. Boston je bil z 2:0 boljši od Dallasa, Tampa Bay pa od Detroita s 5:3. V Bostonu je Tukka Rask ubranil 27 strelov, gola sta dosegla Brad Marchand in Torey Krug. Na Floridi so za Tampo gole dosegli J.T. Brown, Andrej Sustr, Yanni Gourde, Alex Killorn in Jonathan Drouin, za Detroit pa Frans Nielsen, Danny DeKeyser in Mike Green.

Ekipa Minnesota Wild, ki je v hokejski ligi NHL že uvrščena v končnico tekmovanja, je v noči na petek na domačem ledu visoko, s 5:1 premagala Ottawa Senators. Minnesota je trenutno na drugem mestu zahodne konference, skupno pa peta ekipa lige. Nastop v končnici ima že zagotovljen, tokrat ga je z zmago nad Ottawo le še potrdila. Po več kot mesecu dni se je med strelce vpisal Nino Niederreiter, ki je zadel kar dvakrat, za 1:1 in 2:1, Alex Stalock pa je kot prvi vratar tekmo začel po več kot letu dni in ubranil 18 strelov. Za Minnesoto so gole dosegli še Joel Eriksson Ek, Matt Dumba in Jason Pominville, medtem ko je edinega za Ottawo v prvi tretjini prispeval Mike Hoffman.

"Če ne dosežeš zadetka kot potencialni prvi strelec ekipe, se ti to najbolj pozna na duševnem počutju. A potem, ko gre prvi plošček v gol, znova začutiš svojo igro in je le še vprašanje časa, kdaj boš dosegel še drugega in vse naslednje," je bil po tekmi dobro razpoložen Niederreiter, ki ni dosegel gola vse od 27. februarja. Tokrat je zabeležil peto tekmo v tej sezoni, na kateri je dosegel dva gola. V vratih Ottawe je Craig Anderson ustavil 21 strelov, a moral vseeno prevečkrat po plošček v lastno mrežo. Ottawa še lovi končnico, a se ji ta odmika, potem ko je zdaj izgubila že tretjo tekmo zapored. Senatorji bodo v noči na nedeljo gostovali pri Winnipegu, Minnesota bo isti večer gostovala pri Nashvillu. Dve tekmi sta se končali po podaljšku, obakrat so domačini le strli odpor gostov. Carolina Hurricanes so z 2:1 premagali Columbus Blue Jackets, Winnipeg Jets pa so bili s 4:3 boljši od Anaheim Ducks. Edini poraz na domačem ledu so zabeležili Nashville Predators, ki so morali z 1:3 priznati premoč Toronto Maple Leafs. Moštvo slovenskega hokejista Anžeta Kopitarja Los Angeles Kings bo naslednjo tekmo igralo s petka na soboto, in sicer znova v Kanadi proti Vancouvru. Včeraj so kralji v Calgaryju zmagali s 4:1 in tako ohranili teoretične možnosti za uvrstitev v končnico.

Izidi:

Philadelphia Flyers - New York Islanders 6:3

Boston Bruins - Dallas Stars 2:0

Tampa Bay Lightning - Detroit Red Wings 5:3

Minnesota Wild - Ottawa Senators 5:1

Edmonton Oilers - San Jose Sharks 3:2

Carolina Hurricanes - Columbus Blue Jackets 2:1 (podaljšek)

Montreal Canadiens - Florida Panthers 6:2

Nashville Predators - Toronto Maple Leafs 1:3

Winnipeg Jets - Anaheim Ducks 4:3 (podaljšek)