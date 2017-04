VIDEO: Torontu in Ottawi pomembne točke za končnico

Henrik Zetterberg (Foto: AP)

Ottawa je na gostovanju v Detroitu sicer izgubila s 5:4, a šele po izvajanju kazenskih strelov in osvojila novo točko, s katero se je na vzhodu povzpela na sedmo mesto in ima zdaj pred devetouvrščeno Tampo že štiri točke naskoka. Obe ekipi pa v prvem delu prvenstva čakata še štiri tekme. V rednem delu tekme je bil bližje uspehu Detroit, ki je v zadnjem delu povedel že s 4:2, Kyle Turris v 49. minuti in Fredrik Claesson v 53., pa sta poskrbela za izenačenje in pomembno točko. Ker tudi podaljšek ni prinesel spremembe, so odločali kazenski streli, kjer pa sta blestela oba vratarja, ki v prvih šestih neposrednih obračunih z napadalcem nista prejela gola, za Detroit je nato zabil Jevgenij Svečkin, zadnji poskus za Ottawo pa je zapravil Colin White. Toronto pa je s 4:2 slavil v Buffalu in se povzpel na šesto mesto, s točko več od Ottawe. Tekma je bila praktično odločena v prvem delu, ko so Kanadčani povedli s 3:0, v zadnjem pa s 4:1. Za Tampo to pomeni, da bo zdaj za končnico lovila Boston, ki ima na osmem mestu sicer štiri točke več, a tudi tekmo manj do konca, bržkone pa bo o končnici odločal že današnji medsebojni dvoboj v Bostonu, v kolikor bodo uspešni gostitelji. V tretji tekmi večera je Montreal s 4:1 slavil pri Floridi in potrdil prvo mesto v atlantski skupini na vzhodu. Kar dva gola in podajo je v strelsko statistiko vpisal Artturi Lehkonen.



V noči na sredo nova tekma čaka tudi Anžeta Kopitarja z Los Angeles Kings, ki pa so že v nedeljo ostali brez končnice. V Los Angelesu bo gostoval Edmonton.



Izidi:

Detroit Red Wings - Ottawa Senators 5:4 (kazenski streli)

Buffalo Sabres - Toronto Maple Leafs 2:4

Florida Panthers - Montreal Canadiens 1:4