VIDEO: Zajc po tivolski sramoti: Prepričan sem, da bomo na Jesenicah pokazali drugačen obraz

Zmaji so imeli na prvi finalni tekmi DP bolj malo razlogov za veselje. (Foto: Damjan Žibert)

Vseeno se je za prvo odločilno tekmo v dvorani Tivoli zbralo za Ljubljano nadpovprečno število navijačev, tudi s številčno skupino pristašev v rdečem, ki so bili po končanem festivalu zadetkov tudi precej bolj zadovoljni. "Veliko golov za občinstvo, sicer pa naša katastrofalna igra. Nimamo alibija ali opravičila, igrali smo pod pričakovanji, a verjamem, da je to ena bitka. Izgubili smo, nismo pa izgubili vojne in prepričan sem, da bomo na naslednji tekmi pokazali drugačen obraz. Vemo, kdaj smo nazadnje resno igrali, a to ni alibi. Preveč napak, predvsem v obrambi, Jesenice pa so izkoriščale svoje priložnosti in zasluženo zmagale," je po katastrofi v Tivoliju povedal trener aktualnih prvakov Bojan Zajc. "Težko je povedati kaj pozitivnega. Mislili smo, da bo drugačna tekma, a smo v prvi tretjini, ko je bilo 1:3, igrali preveč tvegano, končalo pa se je še slabše. V nedeljo je nova tekma, nič še ni izgubljenega, če bomo delali v obrambi tako, kot smo dogovorjeni, je lahko čisto drugače," pa je po izgubljeni bitiki povedal ljubljanski hokejist Kristijan Čepon.