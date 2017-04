VIDEO: Novinec z dvema goloma Tampi pomagal do točk in upanja za končnico

Yanni Gourde, novinec ekipe Tampa Bay Lightning, se je v hokejski ligi NHL z dvema goloma izkazal na tekmi proti Montreal Canadiens in pomagal Tampi do zmage s 4:2. Nikita Kučerov je na edini tekmi večera dosegel svoj 40. gol sezone, Tampa pa je z zmago ohranila upanje na nastop v končnici. En zadetek je k zmagi prispeval še Alex Killorn. Zdaj mora Tampa zmagati še na svoji zadnji tekmi rednega dela danes proti Buffalo, ekipi Toronto in New York Islanders pa bi morali ob tem izgubiti, da bi si strele priigrale zadnje mesto končnice v vzhodni konferenci.

"Res je precej neverjeten občutek zadeti proti Montrealu v tem hramu hokeja, a vse, kar sem želel danes zvečer, sta dve točki. To je bila moja glavna skrb. Čudovito je biti v takšnem položaju, ko se boriš za končnico. Vsi fantje se odlično zabavamo," je po tekmi dejal Gourde.

Hokejiste Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja, ki so se že poslovili od nadaljevanja prvenstva NHL, nova tekma čaka danes ponoči. V Staples Center namreč prihajajo Chicago Blackhawks, ki so redni del lige NHL končali kot najboljša ekipa zahodne konference.

Izid:

Montreal Canadiens - Tampa Bay Lightning 2:4